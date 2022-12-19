Порошенко привез в Николаев мобильную котельную

"В первую очередь потому, что на случай бомбардировок в городе у нас нет возможности отключить котельную, потому что все замерзнет и будет у нас "Алчевск" в Николаеве. Мы будем использовать эту котельную, чтобы подключать ее в случае остановки основной котельной. Пока ремонтируем, восстанавливаем – можем использовать эту котельную, сохранить сети и не заморозить людей”, - пояснил глава города.

Дорогой проект на миллионы гривен реализовали на средства Фонда Порошенко и компании Roshen.

"Это - уникальный проект. В Украине такого проекта еще нет. И неслучайно мы выбрали Николаев для того, чтобы запустить эту мощную, со всей необходимой электроникой передвижную котельную. Для чего? "Шахеды" рассчитаны на то, что они бьют по привязке к GPS. А эта котельная мобильная, десятки тысяч людей благодаря этому могут гораздо увереннее пережить эту зиму, - заявил Порошенко.