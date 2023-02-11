Порошенко привіз на блок-пост у Херсоні волонтерські паляниці

Пʼятий президент Петро Порошенко у Херсоні відвідав пекарню, де волонтери ГО "Справа громад" організували випікання свіжого хліба. Порошенко також привіз на один з блок-постів щойно спечені паляниці з тризубом.

Про це Порошенко повідомив у Facebook .

Його безкоштовно передають військовим та містянам.

Обладнання для пекарні - пічки, тістоміси, а також потужний генератор та систему для очищення води волонтерам купив Фонд Порошенка. Пекарню також забезпечують необхідними продуктами.

Пекарня працює попри щоденні обстріли міста.

Під час поїздки на південний фронт команда Порошенка знову поповнила запаси пекарні - привезли борошно, цукор, олією, а також дизпальне для генератора.

"Свій хліб у Херсоні печеться кожен день. На ньому - наш тризуб. Тримаю цю свіжу, запашну хлібину у руках і серце радіє. Він - легендарний. Бо виготовлений золотими руками дівчат із ГО "Справа Громад" попри усі перешкоди", - повідомив Порошенко.