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Порошенко привіз на блок-пост у Херсоні волонтерські паляниці

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Субота 11 лютого 2023 18:23
Порошенко привіз на блок-пост у Херсоні волонтерські паляниці Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко у Херсоні відвідав пекарню, де волонтери ГО "Справа громад" організували випікання свіжого хліба. Порошенко також привіз на один з блок-постів щойно спечені паляниці з тризубом.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

Його безкоштовно передають військовим та містянам.

Обладнання для пекарні - пічки, тістоміси, а також потужний генератор та систему для очищення води волонтерам купив Фонд Порошенка. Пекарню також забезпечують необхідними продуктами.

Порошенко привіз на блок-пост у Херсоні волонтерські паляниці

Пекарня працює попри щоденні обстріли міста.

Під час поїздки на південний фронт команда Порошенка знову поповнила запаси пекарні - привезли борошно, цукор, олією, а також дизпальне для генератора.

"Свій хліб у Херсоні печеться кожен день. На ньому - наш тризуб. Тримаю цю свіжу, запашну хлібину у руках і серце радіє. Він - легендарний. Бо виготовлений золотими руками дівчат із ГО "Справа Громад" попри усі перешкоди", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, у листопаді Порошенко разом з волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання. Техніка та потужний генератор були доставлені у місто і встановлені в одному з приміщень.

За словами Порошенка, місцева влада намагалася завадити волонтерам, заблокувавши їм доступ у приміщення. Утім поліція, яка прибула на виклик, відмовилась "воювати"з активістами.

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Петро Порошенко Херсон