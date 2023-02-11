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Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерские паляницы

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Суббота 11 февраля 2023 18:23
Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерские паляницы Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко в Херсоне посетил пекарню, где волонтеры ОО "Справа громад" организовали выпекание свежего хлеба. Порошенко также привез на один из блок-постов только что испеченные паляницы с трезубом.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

Его бесплатно передают военным и горожанам.

Оборудование для пекарни - печки, тестомиссы, а также мощный генератор и систему для очистки воды волонтерам купил Фонд Порошенко. Пекарню также снабжают необходимыми продуктами.

Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерские паляницы

Пекарня работает, несмотря на ежедневные обстрелы города.

Во время поездки на южный фронт команда Порошенко снова пополнила запасы пекарни - привезли муку, сахар, маслом, а также дизтопливо для генератора.

"Свой хлеб в Херсоне печется каждый день. На нем - наш трезуб. Держу эту свежую, душистую хлебину в руках и сердце радуется. Он - легендарный. Потому что изготовлен золотыми руками девушек из ОО "Справа громад" несмотря на все препятствия", - сообщил Порошенко.

Напомним, в ноябре Порошенко вместе с волонтерами купил для уволенного Херсона хлебопекарное оборудование. Техника и мощный генератор были доставлены в город и установлены в одном из помещений.

По словам Порошенко, городские власти пытались помешать волонтерам, заблокировав им доступ в помещение. Впрочем, прибывшая по вызову полиция отказалась "воевать" с активистами.

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