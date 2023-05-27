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Порошенко привітав всіх, хто під час великої війни долучився до будівництва бронекатера "Буча"

Фото: Петро Порошенко привітав всіх, хто під час великої війни долучився до будівництва бронекатера "Буча" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Передача на озброєння ВМС ЗСУ катера "Буча" - важливий день для зміцнення морських спроможностей українського війська.

Про це написав пʼятий президент Петро Порошенко у Facebook. ​​

Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу.

"Героїчними зусиллями трудового колективу заводу "Кузня на Рибальському”, а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, - завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою - "Буча", - написав Порошенко.

Він також подякував всьому колективу заводу "Кузня на Рибальскому" і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.

Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські і державні випробування.

"Буча" захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповів Порошенко.

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Петро Порошенко