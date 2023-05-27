Порошенко поздравил всех, кто во время войны присоединился к строительству бронекатера "Буча"

Это первый военный катер, изготовленный и прошедший все испытания в условиях полномасштабного вторжения. Для того чтобы доставить рабочих предприятия из-за линии фронта, комплектующие и горюче-смазочные материалы, присоединилась большая команда волонтеров, военных и бизнеса.

"Героическими усилиями трудового коллектива завода "Кузня на Рыбальском", а также всех, кто был вовлечен в строительство и ввод в эксплуатацию: волонтеров, добровольцев и военнослужащих, которые помогали с поставкой горюче-смазочных материалов во время полуокружения Киева, персонала завода, который занимался поставкой комплектующих , в том числе с оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины; также Международного инвестиционного банка - благодаря их усилиям удалось ввести в строй ВМС ВСУ катер с очень символичным для каждого из нас названием - "Буча", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил весь коллектив завода "Кузня на Рыбальском" и гендиректор предприятия Константина Картошкина за то, что несмотря на все они продолжают строить украинские корабли.

Катер был заложен в 2019 году. Но именно при полномасштабном российском вторжении на него установили уникальную технику, современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. После этого в 2022-23 годах он прошел заводские и государственные испытания.

"Буча" будет защищать важные объекты как на воде, так и в прибрежной зоне Украины, будет противодействовать враждебным попыткам высадки десанта. Здесь для этого есть и пушки, и гранатомет, и пулемет и ПТРК, рассказал Порошенко.