Порошенко пригласили на каток воспитанников детдомов

Петр и Марина Порошенко устроили новогодний праздник для воспитанников детдомов. В зимнем городке ROSHEN Winter Village 23 детей, которые воспитываются в детдоме семейного типа семьи Дейкун, в детдоме "Надежда" из села Мокрец на Киевщине и броварском Центре реабилитации детей с инвалидностью развлекались, катались на коньках и, конечно, получали новогодние подарки.

"Нам нужен праздник, нужен позитив, нужен хороший настрой. Я думаю, что лучшим местом для хорошего настроения является Roshen Winter Village. Это даже не каток - это зимняя сказка. Причем зимняя сказка не только для детей, не только для подростков, зимняя сказка для всех. Здесь мы видим горящие глаза, улыбки людей", - рассказал Петр Порошенко.

Также по его словам, все, что делает Roshen, Фонд Порошенко, начиная от конфет и заканчивая театром на Подоле, начиная от ремонта и создания отделения Охматдет - и заканчивая Кременчугской больницей - это все несет людям радость.

"Очень важно, чтобы мы не забывали постоянно заботиться о тех, кто рядом с нами и нуждается в нашей помощи. От того, которое мы с вами следующее поколение воспитаем - будет зависеть, какая Украина будет в будущем", - говорит Марина Порошенко.

Как известно, компания Roshen много лет подряд реализует масштабные социальные проекты. В частности, на средства компании построен Театр на Подоле (инвестиции составили 177 млн грн).

В 2020 году был завершен капитальный ремонт отделения онкогематологии и отделение аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. Общий бюджет проекта, который длился почти 2 года, составил 50 миллионов гривен.

Почти 90 млн грн компания Roshen потратила на благотворительную помощь больнице "Охматдет". Roshen предоставляет финансовую поддержку Киевскому детскому кардиоцентру и Кременчугской городской детской больницы. 50 млн грн компания передала на реконструкцию зоопарка в Черкассах. С начала российской агрессии семья Порошенко потратила 700 млн грн на нужды армии и инфраструктурные проекты для военных.

От начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Roshen и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ.

Помощь получили около 200 больниц. Свыше 50 тысяч продуктовых наборов получили люди из уязвимых категорий. Сейчас Фонд Порошенко и ГО "Справа громад" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19.