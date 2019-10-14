Порошенко поздравил с Днем Защитника: Кто борец - тот получает мир (видео)

Петр Порошенко (Фото: РБК-Украина)

Порошенко в День защитника Украины 14 октября обратился к украинским воинам

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко поздравил украинских воинов с Днем защитника Украины, который отмечают 14 октября. Политик отметил в своем Facebook, что дата для праздника - на Покрову Пресвятой Богородицы - была выбрана правильно.

"За пять лет дата 14 октября запечатлелась в украинской исторической памяти и наш народ отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников. Мы гордимся своей армией, которую боится агрессор", - говорится в публикации.

Как подчеркнул Порошенко, трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля.

Порошенко поздравил украинских воинов с Днем защитника Украины (Фото: скриншот)

"За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было абсолютно правильным", - заявил Порошенко.

Политик добавил, что украинский народ уважает свою армию и гордится ею.

"Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты", - подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, украинская армия "выставила для них жирные красные линии, - и горе тому, кто их пересечет".

Порошенко поздравил украинских воинов с Днем защитника Украины (Фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Ибо плач не дал никому еще свободы. А кто борец - тот получает мир. Эти слова из "Марша новой армии", нашей новой армии - лучше всего передают атмосферу сегодняшнего дня", - отметил он.

Порошенко поздравил украинских воинов с Днем защитника Украины (Видео: facebook.com/petroporoshenko)