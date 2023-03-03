ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 20:21
Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту Фото: Петро та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

120 лазне-пральних комплексів планує передати у війська Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад".

Про це розповів Петро Порошенко, який показав процес виробництва побутових комплексів.

Робота на промисловому майданчику не припиняється - замовлень багато, черга на мобільні лазні величезна. Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси.

Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту

"Я дійсно дуже пишаюся цим проектом. Він вже має свою історію. В лютому 2015 року ми вже п’ять перших кунгів передавали військовій частині в Житомирській області на Озерному. Перші п’ять з двадцяти, які були запроектовані. Я пам’ятаю, як нам дякували військовослужбовці. Це було для них дуже важливо, що про них хтось подбав, що думають. в яких умовах вони знаходяться. Дуже було зручно, що вони були мобільні і могли переїжджати від пункту до пункту військового і обслуговувати там військовослужбовців, щоб вони не відволікалися від несення своїх військових обов’язків", - заявила Марина Порошенко і.

Нагадаємо, Порошенко під час поїздки на Донбас 24 лютого привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.

Перші мобільні лазні, виготовлені коштом Фонду Порошенка та волонтерами отримали бійці легендарної 25-ї бригади, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України