Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту

Робота на промисловому майданчику не припиняється - замовлень багато, черга на мобільні лазні величезна. Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси.

"Я дійсно дуже пишаюся цим проектом. Він вже має свою історію. В лютому 2015 року ми вже п’ять перших кунгів передавали військовій частині в Житомирській області на Озерному. Перші п’ять з двадцяти, які були запроектовані. Я пам’ятаю, як нам дякували військовослужбовці. Це було для них дуже важливо, що про них хтось подбав, що думають. в яких умовах вони знаходяться. Дуже було зручно, що вони були мобільні і могли переїжджати від пункту до пункту військового і обслуговувати там військовослужбовців, щоб вони не відволікалися від несення своїх військових обов’язків", - заявила Марина Порошенко і.