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Порошенко показал, как из контейнеров для боеприпасов делают мобильные бани для фронта

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Пятница 03 марта 2023 20:21
Порошенко показал, как из контейнеров для боеприпасов делают мобильные бани для фронта Фото: Петр и Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

120 банно-прачечных комплексов планирует передать в войска Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад".

Об этом рассказал Петр Порошенко, показавший процесс производства бытовых комплексов.

Работа на промышленной площадке не прекращается - заказов много, очередь на мобильные бани огромна. Бытовые вагончики производят из контейнеров, в которых западные партнеры передают боеприпасы.

Порошенко показал, как из контейнеров для боеприпасов делают мобильные бани для фронта

"Я действительно очень горжусь этим проектом. У него уже есть своя история. В феврале 2015 года мы уже пять первых кунгов передавали воинской части в Житомирской области на Озерном. Первые пять из двадцати, которые были запроектированы. Я помню, как нам благодарили военнослужащие. Это было для них очень важно, что о них кто-то позаботился, что думают, в каких условиях они находятся. Очень удобно, что они были мобильны и могли переезжать от пункта к пункту военного и обслуживать там военнослужащих, чтобы они не отвлекались от несения своих воинских обязанностей", - заявила Марина Порошенко.

Напомним, Порошенко во время поездки в Донбасс 24 февраля привез в войска пять мобильных бытовых комплексов. Мобильные бани получили 77 Десантно-штурмовая бригада, 25 Воздушно-десантная бригада и 68 Отдельная егерская бригада.

Первые мобильные бани, изготовленные на средства Фонда Порошенко и волонтерами получили бойцы легендарной 25-й бригады, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и увольняла Изюм.

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