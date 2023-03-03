Порошенко показал, как из контейнеров для боеприпасов делают мобильные бани для фронта
120 банно-прачечных комплексов планирует передать в войска Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад".
Об этом рассказал Петр Порошенко, показавший процесс производства бытовых комплексов.
Работа на промышленной площадке не прекращается - заказов много, очередь на мобильные бани огромна. Бытовые вагончики производят из контейнеров, в которых западные партнеры передают боеприпасы.
"Я действительно очень горжусь этим проектом. У него уже есть своя история. В феврале 2015 года мы уже пять первых кунгов передавали воинской части в Житомирской области на Озерном. Первые пять из двадцати, которые были запроектированы. Я помню, как нам благодарили военнослужащие. Это было для них очень важно, что о них кто-то позаботился, что думают, в каких условиях они находятся. Очень удобно, что они были мобильны и могли переезжать от пункта к пункту военного и обслуживать там военнослужащих, чтобы они не отвлекались от несения своих воинских обязанностей", - заявила Марина Порошенко.
Напомним, Порошенко во время поездки в Донбасс 24 февраля привез в войска пять мобильных бытовых комплексов. Мобильные бани получили 77 Десантно-штурмовая бригада, 25 Воздушно-десантная бригада и 68 Отдельная егерская бригада.
Первые мобильные бани, изготовленные на средства Фонда Порошенко и волонтерами получили бойцы легендарной 25-й бригады, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и увольняла Изюм.