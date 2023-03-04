Порошенко показав, як 406-а артбригада з допомогою БПЛА нищить російську техніку

"Наші воїни - круті! На відео - працюють БПЛА Poseidon, які ми передали розвідникам. Про них розповів після нашої перемоги. Але ці хлопці коригують роботу 406 окремої артелерійської бригади. Ну а арта - б’є точно в ціль. Паліть російську нечисть, хлопці", - написав він.

Нагадаємо, у серпні політик повідомив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Нещодавно Порошенко побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі і відправив в Україну чергову партію безпілотників.