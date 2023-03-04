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Порошенко показав, як 406-а артбригада з допомогою БПЛА нищить російську техніку

Фото: Петро Порошенко показав, як 406-а артбригада з допомогою БПЛА нищить російську техніку (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко показав, як з допомогою БПЛА Poseidon артилеристи з гаубиці М777 снарядом Excalibur знищують російську військову техніку.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Наші воїни - круті! На відео - працюють БПЛА Poseidon, які ми передали розвідникам. Про них розповів після нашої перемоги. Але ці хлопці коригують роботу 406 окремої артелерійської бригади. Ну а арта - б’є точно в ціль. Паліть російську нечисть, хлопці", - написав він.

Нагадаємо, у серпні політик повідомив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Нещодавно Порошенко побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі і відправив в Україну чергову партію безпілотників.

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