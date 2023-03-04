Порошенко показал, как 406-я артбригада с помощью БПЛА уничтожает российскую технику

"Наши воины - крутые! На видео - работают БПЛА Poseidon, которые мы передали разведчикам. О них рассказал после нашей победы. Но эти ребята корректируют работу 406 отдельной артеллерийской бригады. Ну, а арта - бьет точно в цель. Курите российскую нечисть, ребята", - написал он.

Напомним, в августе политик сообщил о долгосрочном контракте на БПЛА Poseidon H10. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров.

Порошенко побывал на производстве БПЛА Poseidon на Кипре и отправил в Украину очередную партию беспилотников.