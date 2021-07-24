Порошенко побывал в Карловке на традиционном патриотическом кулеши

Как известно, именно в Карловке работает волонтерская радиостанция "Тризуб ФМ", которая вещает в зоне проведения ООС.

Встречи с кулешом, начатые волонтером и музыкантом Святославом Бойко, по всей стране объединяют вокруг себя людей, которым небезразлична Украина.

"Очень счастлив сегодня быть здесь, на почти родном месте, в "Трезубце" возле этой церкви. Я думаю, что радио "Тризуб" сейчас может вести прямую трансляцию, и на всей линии соприкосновения все украинские патриоты являются нашими слушателями", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, Авдеевка - важный город для Украины. Когда в конце 2017 года российские наемники оставили город без света, без воды, без газа, 30-тысячный город должен был замерзать в условиях 25-градусных морозов.

"Мы развернули палаточный городок, куда под буржуйки могли прийти местные жители. И никто не поехал. Несмотря на то, что мы подали автобусы. Я кланяюсь жителям Авдеевки за такой украинский дух. Русские нелюди открыли артиллерийский обстрел палаточного городка, где тогда находились гражданские. Убили маленького ребенка, убили женщину. Это хорошо характеризует, кто они есть", - вспоминает Порошенко.

"21 июля были освобождены Рубежное, Торецк. 22 июля в этот день семь лет назад были освобождены Попасная, Северодонецк, а 24 июля Пески, Лисичанск. 28-го была освобождена Авдеевка. И каждый этот день навсегда останется в сердце каждого патриота. И за это мы будем благодарить воинов Вооруженных сил Украины, добровольцев, будем благодарить подразделения Национальной гвардии. За то что тогда и сейчас мы делали и делаем невозможное - мы остановили Путина, мы остановили российскую агрессию, мы сохранили Украину", - добавил Порошенко.

"Сегодня нам нужно как никогда держаться вместе. Это уже мой третий приезд за два месяца в прифронтовую зону. Мы были в Славянске, в Краматорске, в Шумах, наблюдали Горловку. Очень верю, что скоро мы вернемся туда", - резюмирует Порошенко.