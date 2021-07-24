Порошенко побував у Карлівці на традиційному патріотичному куліші

Як відомо, саме в Карлівці працює волонтерська радіостанція "Тризуб ФМ", яка мовить у зоні проведення ООС.

Кулішеві зустрічі, започатковані волонтером і музикантом Святославом Бойком, по всій країні гуртують навколо себе людей, яким небайдужа Україна.

"Дуже щасливий сьогодні бути тут, на майже рідному місці, в "Тризубі" біля цієї церкви. Я думаю, що радіо "Тризуб" зараз може вести пряму трансляцію, і на всій лінії зіткнення всі українські патріоти є нашими слухачами", - сказав Петро Порошенко.

За його словами, Авдіївка - важливе місто для України. Коли наприкінці 2017 року російські найманці залишили місто без світла, без води, без газу, 30-тисячне місто мало замерзати в умовах 25-градусних морозів.

"Ми розгорнули наметове містечко, куди під буржуйки могли прийти місцеві мешканці І ніхто не поїхав. Попри те, що ми подали автобуси. Я вклоняюся мешканцям Авдіївки за такий український дух. Російські нелюди відкрили артилерійський обстріл наметового містечка, де тоді перебували цивільні. Вбили маленьку дитину, вбили жінку. Це добре характеризує, хто вони є", - згадує Порошенко.

"21 липня були звільнені Рубіжне, Торецьк. 22 липня в цей день сім років тому були звільнені Попасна, Сєвєродонецьк, 24 липня - Піски, Лисичанськ. 28-го була звільнена Авдіївка. І кожен цей день назавжди залишиться у серці кожного патріота. І за це ми будемо дякувати воїнам Збройних сил України, добровольцям, будемо дякувати підрозділам Національної гвардії. За те що тоді і зараз ми робили і робимо неможливе - ми зупинили Путіна, ми зупинили російську агресію, ми зберегли Україну", - додає Порошенко.

"Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом. Це вже мій третій приїзд за два місяці в прифронтову зону. Ми були в Слов‘янську, в Краматорську, в Шумах, спостерігали Горлівку. Дуже вірю, що скоро ми повернемося туди", - резюмує Порошенко.