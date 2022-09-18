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Порошенко побывал у бойцов, готовящихся к отправке на передовую

Фото: Петр Порошенко передал новой бригаде ВСУ военное снаряжение (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко привез дроны, военное снаряжение, пикап и средства связи во вновь созданную бригаду, которая комплектуется для усиления наступательных способностей ВСУ.

Об этом говорится на YouTube-канале Порошенко.

"Ключевым фактором для нашего успеха по освобождению территории Украины является создание, оснащение, вооружение, комплектация 25-30 новых бригад. Мы обязались обеспечить техникой одну из них. И делаем это совместными усилиями - Фонд Порошенко совместно с "Справа громад", - сказал Порошенко.

Военным передали новый пикап Mitsubishi L200. Также бойцам привезли печки-буржуйки, которые Фонд Порошенко с волонтерами сейчас массово закупают для фронта.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в отведенное время бригада была скомплектована нашими совместными усилиями. Новая бригада с новой техникой отправляется освобождать нашу землю от нечисти", - добавляет Порошенко.

С начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму около 46 млн долларов США.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины