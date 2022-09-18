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Порошенко побував у бійців, які готуються до відправки на передову

Фото: Петро Порошенко передав новострвореній бригаді ВСУ військове спорядження (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз дрони, військове спорядження, пікап та засоби зв’язку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ.

Про це йдеться на YouTube-каналі Порошенка.

"Ключовим фактором для нашого успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння, комплектація 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов’язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями - Фонд Порошенка спільно зі "Справою Громад", - сказав Порошенко.

Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200. Також бійцям привезли пічки-буржуйки, які Фонд Порошенка з волонтерами зараз масово закуповують для фронту.

"Ми маємо зробити все можливе, щоби за відведений час бригада була скомплектована нашими спільними зусиллями. Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті", - додає Порошенко.

З початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України