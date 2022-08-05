Порошенко с побратимами почтили память Глеба Бабича

Почтить память Глеба Бабича пришли сотни людей - его близкие и друзья, побратимы, военные, Порошенко с женой и народные депутаты от "Европейской солидарности"
"Для меня он открылся, когда я как Верховный Главнокомандующий встретил командира подразделения огневой поддержки 10 горно-штурмовой бригады, и сразу же увидел масштаб личности Глеба. Он был очень неравнодушен. И полная противоположность тому позывному, который он себе избрал - "лентяй". Потому что ему до всего было дело. До войны - было дело. До объединения нации - было дело. Он это делал и как исполнитель, и как поэт", - отметил Порошенко.
Отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель выразил соболезнования семье и друзьям Глеба Бабича. Он подчеркнул - после страшной трагедии с сыном получил настоящую поддержку от Глеба.
"Он тот человек, который стал мне сыном, братом, частью моей жизни. Сколько моя семья будет жить, мы всегда будем помнить Глеба", - сказал он.
"Не может быть компромисса между нами и оккупантами, потому что они хотят нас убить, а мы хотим жить. И он очень хотел жить. Поэтому мы берем на себя обязательства – мы продолжим дело Глеба и уничтожим каждого врага, пришедшего на нашу землю. Это наше святое дело, и каждый будет делать все от него зависящее для того, чтобы это выполнить", - сказал Порошенко.