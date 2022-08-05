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Порошенко с побратимами почтили память Глеба Бабича

Фото: в Киеве почтили память Глеба Бабича (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве попрощались с украинским военным, волонтером, поэтом, лидером ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию " Глебом Бабичем, который погиб 28 июля.

Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

Почтить память Глеба Бабича пришли сотни людей - его близкие и друзья, побратимы, военные, Порошенко с женой и народные депутаты от "Европейской солидарности"

"Для меня он открылся, когда я как Верховный Главнокомандующий встретил командира подразделения огневой поддержки 10 горно-штурмовой бригады, и сразу же увидел масштаб личности Глеба. Он был очень неравнодушен. И полная противоположность тому позывному, который он себе избрал - "лентяй". Потому что ему до всего было дело. До войны - было дело. До объединения нации - было дело. Он это делал и как исполнитель, и как поэт", - отметил Порошенко.

Отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель выразил соболезнования семье и друзьям Глеба Бабича. Он подчеркнул - после страшной трагедии с сыном получил настоящую поддержку от Глеба.

"Он тот человек, который стал мне сыном, братом, частью моей жизни. Сколько моя семья будет жить, мы всегда будем помнить Глеба", - сказал он.

"Не может быть компромисса между нами и оккупантами, потому что они хотят нас убить, а мы хотим жить. И он очень хотел жить. Поэтому мы берем на себя обязательства – мы продолжим дело Глеба и уничтожим каждого врага, пришедшего на нашу землю. Это наше святое дело, и каждый будет делать все от него зависящее для того, чтобы это выполнить", - сказал Порошенко.

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Петр Порошенко