Порошенко із побратимами вшанували пам’ять Гліба Бабіча

Вшанувати пам’ять Гліба Бабіча прийшли сотні людей - його близькі та друзі, побратими, військові, Порошенко з дружиною і народні депутати від "Європейської солідарності"

"Для мене він відкрився, коли я як Верховний Головнокомандувач зустрів командира підрозділу вогневої підтримки 10 Гірсько-штурмової бригади, і одразу же побачив масштаб особистості Гліба. Він був дуже небайдужий. І повна протилежність тому позивному, який він собі обрав - "Лєнтяй". Бо йому до всього була справа. До війни - була справа. До об’єднання нації - була справа. Він це робив і як виконавець, і як поет", - зауважив Порошенко.

Батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель висловив співчуття родині і друзям Гліба Бабіча. Він наголосив - після страшної трагедії із сином отримав справжню підтримку від Гліба.

"Він та людина, яка стала мені сином, братом, частиною мого життя. Скільки моя родина буде жити, ми завжди будемо пам’ятати Гліба", - сказав він.