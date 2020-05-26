Порошенко открыл в Музее Гончара выставку художественных произведений из семейной коллекции

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции Порошенков. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11 часов, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности тем, без кого ускорение этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическому руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем офиса генеральным прокурором Венедиктовою. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, потому что только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. Каким-то странным образом, мне кажется, второго департамента ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, которые это все подписали. И сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где находятся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на оплату этих работ, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Так же и в таможенном оформлении было сделано в соответствии с законодательством", - отметил Порошенко.

Порошенко отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, потому что я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не клеветать на лидера оппозиции. Пытаться оболгать меня в своих видосиках – у вас это не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства",- добавил Порошенко.

Он также пригласил посетить эту выставку всех, кому интересно.

"Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства. К тем, кто мечтает быть художниками, изучает историю искусств, кто гордится Украиной и очень тщательно выбирает, какие образцы украинского искусства интересуют их и возвращено в Украину", - сказал Порошенко.

В свою очередь, Порошенко также выразил разочарование теми, кто пытался открыть очередное уголовное дело против него.

"С одной стороны это хорошо, потому что они, возбудив несколько уголовных дел во время моего пребывания во главе украинского государства, на посту Президента Украины за более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпело очередное поражение", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что в экспозиции - работы художников, которые были связаны с Украиной, любили ее, работали здесь, а их произведения имеют большое значение для всех, кто любит настоящее искусство.

"Здесь вы сможете увидеть работы Айвазовского, семья которого имеет происхождение из Галиции, который сформировался как художник в Феодосии в Крыму. Крым – это Украина. Мы видим работы Лагорио - одного из лучших учеников Айвазовского. В значительной степени представлен Вильгельм Котарбинский - поляк по происхождению, который большую часть своей жизни провел в Киеве и принимал участие в росписях Владимирского собора. Тропинин и его портреты, которые имеют отношение к Винницкой области, в Могилев-Подольского. Хмелюк, который также имеет отношение к Винницкой области. Илья Репин, который родился в Чугуеве и является классическим художником, который описывал в том числе и казачий быт", - добавил политик.

Первые посетители выставки, которые смогли ознакомиться с произведениями искусства, отметили, что за два месяца борьбы с эпидемией коронавируса в Украине семья Порошенко потратила на благотворительную помощь больше денег, чем стоит вся экспозиция, представленная сегодня на выставке в Музее Гончара.