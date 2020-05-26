Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку художніх творів з родинної колекції

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відкрив виставку картин митців з українським корінням із родинної колекції Порошенків. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз ми присутні на відкритті дуже важливої виставки. Саме об 11 годині, саме 26 травня. Хотів би висловити слова подяки й тим, без кого прискорення цієї виставки не було б можливим. В першу чергу це фактичному керівнику ДБР, адвокату Януковича Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова Смірнову, всій потужній команді ГПУ на чолі з керівником офісу генеральним прокурором Венедіктовою. Особливі слова подяки хочеться висловити Військовій прокуратурі, бо тільки вони наважилися підписати внесення відверто брехливої інформації в Єдиний реєстр розслідувань. Якимось дивним чином, мені здається, другого департаменту ДБР по розслідуванню злочинів серед військовослужбовців, які це все підписали. І сказати, що для всіх решта це будуть картини, а для них найбільш цінним експонатом будуть ці документи, які лежать одразу біля входу і де містяться оригінали митних декларацій по всім 43 роботам, перелік цих робіт і платіжні доручення на сплату цих робіт, які були зроблені з мого особистого рахунку після сплати всіх необхідних податків державі. Так само і в митному оформленні було зроблено відповідно до законодавства", - зазначив Порошенко.

Порошенко наголосив, що картини були куплені та ввезені в Україну задовго до його президентської каденції - ще у 2012 році.

"Картини ввезені законно. Для цього достатньо було просто подивитись, бо я не зобов’язаний зберігати оригінали декларацій, хоча вони збереглися, для цього достатньо було просто подивитися в базу даних митної служби й не оббріхувати лідера опозиції. Намагатися оббрехати мене у своїх відосіках – у вас це не вийшло. Ви облили брудом себе, а намагалися облити брудом всю правоохоронну систему держави",- додав Порошенко.

Він також запросив відвідати цю виставку всіх, кому цікаво.

"Будь ласка, прийдіть, дивіться, я хочу, щоб українці мали доступ до найкращих зразків світового мистецтва. До тих, хто мріє бути митцями, вивчає історію мистецтв, хто пишається Україною і дуже ретельно обирає, які зразки українського мистецтва цікавлять їх і повернуто в Україну", - сказав Порошенко.

Своєю чергою, Порошенко також висловив розчарування тими, хто намагався відкрити чергову кримінальну справу проти нього.

"З одного боку це добре, тому що вони, порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі - 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що в експозиції - роботи художників, які були пов’язані з Україною, любили її, працювали тут, а їхні твори мають неабияке значення для всіх, хто шанує справжнє мистецтво.

"Тут ви зможете побачити й роботи Айвазовського, родина якого має походження з Галичини, який сформувався як митець в Феодосії в Криму. Крим – це Україна. Ми бачимо роботи Лагоріо - одного з найкращих учнів Айвазовського. Значною мірою представлений Вільгельм Котарбінський - поляк за походженням, який велику частину свого життя провів в Києві та брав участь в розписах Володимирського собору. Тропінін і його портрети, які мають відношення до Вінницької області, до Могилів-Подільського. Хмелюк, який також має відношення до Вінницької області. Ілля Рєпін, який народився в Чугуєві та є класичним митцем, який описував в тому числі й козацький побут", - додав політик.

Перші відвідувачі виставки, які змогли ознайомитися із творами мистецтва, зауважили, що за два місяці боротьби з епідемією коронавірусу в Україні родина Порошенків витратила на благодійну допомогу більше грошей, аніж коштує вся експозиція, представлена сьогодні на виставці у Музеї Гончара.