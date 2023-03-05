Порошенко нагадав, як рік тому під обстрілами люди рятувались з Ірпеня

"Російським варварам не уникнути відповідальності за воєнні злочини проти України. За кожен плач дитини, за кожен стогін людей ворог нестиме покарання. Земля горітиме під кожним з тих, хто це зробив з нашою Україною", - наголосив Порошенко.
Пʼятий президент Петро Порошенко нагадав, як рік тому під російськими обстрілами тисячі людей були змушені тікати з передмістя Києва.
Про це Порошенко написав у Facebook.
"Рік тому були Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Світ побачив звірства російського агресора, які ще ніколи до цього не бачив. Тотальне зло прийшло на українські землі", - написав Порошенко.
За його словами, вони разом з 206 батальйоном територіальної оборони евакуйовували понад 20 тисяч людей. За декілька днів евакуації вдалося вивести тисячі й тисячі українців руїнами та під обстрілами, які ворог продовжував під час евакуації.
"Російським варварам не уникнути відповідальності за воєнні злочини проти України. За кожен плач дитини, за кожен стогін людей ворог нестиме покарання. Земля горітиме під кожним з тих, хто це зробив з нашою Україною", - наголосив Порошенко.