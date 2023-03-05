Порошенко нагадав, як рік тому під обстрілами люди рятувались з Ірпеня

"Рік тому були Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Світ побачив звірства російського агресора, які ще ніколи до цього не бачив. Тотальне зло прийшло на українські землі", - написав Порошенко.

За його словами, вони разом з 206 батальйоном територіальної оборони евакуйовували понад 20 тисяч людей. За декілька днів евакуації вдалося вивести тисячі й тисячі українців руїнами та під обстрілами, які ворог продовжував під час евакуації.