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Порошенко напомнил, как год назад под обстрелами люди спасались из Ирпеня

Во время эвакуции из Ирпеня в марте 2022 года (фото: GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко напомнил, как год назад под российскими обстрелами тысячи людей были вынуждены бежать из пригорода Киева.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Год назад были Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Мир увидел зверства российского агрессора, которые никогда до этого не видел. Тотальное зло пришло на украинские земли", - написал Порошенко.

По его словам, они вместе с 206 батальоном территориальной обороны эвакуировали более 20 тысяч человек. Через несколько дней эвакуации удалось вывести тысячи и тысячи украинцев руинами и под обстрелами, которые враг продолжал во время эвакуации.

"Российским варварам не избежать ответственности за военные преступления против Украины. За каждый плач ребенка, за каждый стон людей враг будет нести наказание. Земля будет гореть под каждым из тех, кто это сделал с нашей Украиной", - подчеркнул Порошенко.

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Петр ПорошенкоИрпень