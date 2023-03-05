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Порошенко нагадав, як рік тому під обстрілами люди рятувались з Ірпеня

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Неділя 05 березня 2023 16:06
Порошенко нагадав, як рік тому під обстрілами люди рятувались з Ірпеня Під час евакуції з Ірпеня у березані 2022 року (фото: GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко нагадав, як рік тому під російськими обстрілами тисячі людей були змушені тікати з передмістя Києва.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Рік тому були Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Світ побачив звірства російського агресора, які ще ніколи до цього не бачив. Тотальне зло прийшло на українські землі", - написав Порошенко.

За його словами, вони разом з 206 батальйоном територіальної оборони евакуйовували понад 20 тисяч людей. За декілька днів евакуації вдалося вивести тисячі й тисячі українців руїнами та під обстрілами, які ворог продовжував під час евакуації.

Порошенко нагадав, як рік тому під обстрілами люди рятувались з Ірпеня

"Російським варварам не уникнути відповідальності за воєнні злочини проти України. За кожен плач дитини, за кожен стогін людей ворог нестиме покарання. Земля горітиме під кожним з тих, хто це зробив з нашою Україною", - наголосив Порошенко.

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