Порошенко напомнил, как год назад под обстрелами люди спасались из Ирпеня

Пятый президент Петр Порошенко напомнил, как год назад под российскими обстрелами тысячи людей были вынуждены бежать из пригорода Киева.

"Год назад были Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Мир увидел зверства российского агрессора, которые никогда до этого не видел. Тотальное зло пришло на украинские земли", - написал Порошенко.

По его словам, они вместе с 206 батальоном территориальной обороны эвакуировали более 20 тысяч человек. Через несколько дней эвакуации удалось вывести тысячи и тысячи украинцев руинами и под обстрелами, которые враг продолжал во время эвакуации.