Порошенко - "Кварталу 95": извинились перед Кадыровым - извиняйтесь перед украинцами

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Петр Порошенко требует извинений у "кварталовцев" перед украинцами

Петр Порошенко требует у "Квартала 95" после скандального номера про Гонтареву извинения перед несколькими поколениями артистов, которые причастны к хору Веревки, и перед миллионами поклонников их творчества. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет. У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год. Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор – это значительно больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу", - написал Порошенко.

Также пятый президент Украины требует извиниться "кварталовцев" и перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

"Хору Веревки проходит 77-й год. За это время он стал одним из культурных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала 1+1 должны были бы извиниться перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой", - добавил Петр Порошенко.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

Ранее, напомним, Вакарчук жестко проехался по "Квартала 95".