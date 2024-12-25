Порошенко у фотоосесії до Святвечора "засвітився" у сорочці за понад 180 тисяч гривень

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у фотосесії до Святвечора "засвітився" у люксовому одязі. Зокрема, на ньому була сорочка LoroPiano за 180 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram блогера Сергія Іванова.

"Важко святкувати Різдво, коли знаєш, якою складною є ситуація на фронті", зізнався Петро Порошенко в соцмережах. І хоча душа "гетьмана" боліла за військових на нулі, "гетьман" таки зміг подолати сором та влаштував чергову мілітарі-фотосесію у сорочці ціною майже 180 тисяч гривень", - пише блогер.

Іванов також наголосив, що сорочка Loro Piano кольору хакі з кашеміру, яку одягнув Порошенко на фотосесію в підтримку ЗСУ, в перерахунку коштує 4300 доларів. За ці гроші лідер "ЄС" міг би купити дрони.

"Характерно, що Порошенко особисто зізнався у власному цинізмі, зазначаючи: "дзвінки від воїнів ми почали отримувати ще задовго до цієї фотосесії". ЗСУ конче потребують дронів. З дронами завжди дефіцит", - зазначає блогер.

Як повідомлялось раніше, журналісти викрили Порошенка на схемі заробітку на донатах українців.