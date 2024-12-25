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Порошенко в фотоосессии к Сочельнику "засветился" в рубашке за более 180 тысяч гривен

Среда 25 декабря 2024 19:05
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Порошенко в фотоосессии к Сочельнику "засветился" в рубашке за более 180 тысяч гривен Фото: Порошенко в фотоосессии к Сочельнику "засветился" в рубашке за более 180 тысяч гривен (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Александр Мороз

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в фотосессии к Сочельнику "засветился" в люксовой одежде. В частности, на нем была рубашка LoroPiano за 180 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram блогера Сергея Иванова.

"Трудно праздновать Рождество, когда знаешь, какой сложной является ситуация на фронте", признался Петр Порошенко в соцсетях. И хотя душа "гетмана" болела за военных на нуле, "гетман" таки смог преодолеть стыд и устроил очередную милитари-фотосессию в рубашке ценой почти 180 тысяч гривен", - пишет блогер.

Иванов также отметил, что рубашка Loro Piano цвета хаки из кашемира, которую надел Порошенко на фотосессию в поддержку ВСУ, в пересчете стоит 4300 долларов. За эти деньги лидер "ЕС" мог бы купить дроны.

"Характерно, что Порошенко лично признался в собственном цинизме, отмечая: "звонки от воинов мы начали получать еще задолго до этой фотосессии". ВСУ очень нуждаются в дронах. С дронами всегда дефицит", - отмечает блогер.

Как сообщалось ранее, журналисты разоблачили Порошенко на схеме заработка на донатах украинцев.

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