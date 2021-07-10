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Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта

Автор: РБК-Украина

Более сотни волонтеров собрались в офисе "Европейской солидарности", чтобы плести маскировочные сетки для фронта.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Сообщается, что деньги на материалы тоже собирали вместе. За день сплели четыре гигантские сетки размером 9 на 12 метров.

Пятый президент, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, которые с самого утра в субботу присоединились к работе.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех волонтеров, которые в этот субботний день посвятили целый день, с 10 утра, а нас здесь больше сотни, потому, что мы производим сетки для украинских воинов. Сейчас мы это делаем для одной из бригад, которая обратилась к нашей общественной организации. И перед отбытием на очередную ротацию мы делаем защитные сетки для того, чтобы враги со своих дронов, со своих наблюдательных постов не видели нашей техники, наших фортификационных сооружений, и наши все были под надежной защитой", - говорит Порошенко.

Порошенко также сообщил, что последний раз сетки централизованно закупали в конце 2018 года, а с 2019 года Минобороны, к сожалению, не покупает маскировочные сетки для фронта.

"Сейчас мы это делаем только краундфандингом, это ваши деньги, которые вы собрали, которые вы обеспечили совместно с волонтерами. Я хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этому процессу. Так же поблагодарить и тех, кто присоединился к процессу оборудования линии соприкосновения, оборудование фронта системой видеонаблюдения", - добавил он.

Команда Порошенко сейчас занимается обеспечением четырех бригад. Общей координацией сейчас охвачено уже 4 бригады.

Как известно, волонтеры совместно с Фондом Порошенко обеспечили полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр.

На этой неделе пятый президент лично передал комплект оборудования стоимостью почти миллион гривен командованию бригады. Кроме оптической разведки, в 10 бригаду привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

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