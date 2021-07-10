Порошенки разом з волонтерами сплели маскувальні сітки для фронту

Повідомляється, що гроші на матеріали теж збирали разом. За день сплели чотири велетенські сітки розміром 9 на 12 метрів.

П’ятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко подякував волонтерам, які з самого ранку в суботу долучилися до роботи.

"Перше за все, я хочу подякути всім волонтерам, які у цей суботній день присвятили цілий день, з 10-ї ранку, а нас тут більше сотні, тому, що ми виробляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської огранізації. І перед відбуттям на чергову ротацію ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд, і наші були під надійним захистом", - говорить Порошенко.

Порошенко також повідомив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони, на жаль, не купує маскувальні сітки для фронту.

"Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Так само подякувати й тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження", - додав він.

Команда Порошенка наразі опікується забезпеченням чотирьох бригад. Спільною координацією зараз охоплено вже 4 бригади.