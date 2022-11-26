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Порошенки разом з волонтерами вшанували пам’ять жертв Голодомору

Фото: Петро та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Петро і Марина Порошенки разом із депутатами від "Європейської солідарності", волонтерами, військовими вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років.

Про це повідомляє прес-службу партії.

"Цього року вшанування Голодомору як геноциду українського народу набуло особливого значення. Неозброєним оком видно паралелі між Сталіним і путіним, яких об’єднує кровожерливе бажання знищити українців. Нічим іншим це пояснити не можна. Сталін використовував голод як зброю. Сьогодні путін використовує електроенергію, нафту, газ, голод як зброю не тільки проти українців, але в першу чергу - проти українців", - сказав Порошенко журналістам.

За його словами, вже стало твердим доказом, що ніяких інших, крім політичних, причин голоду, починаючи з ХХ сторіччя не існує.

"І зараз, на жаль, я мушу констатувати, що бажання вбивати українців підтримано більшістю російського народу. Вбивати українців, вбивати дітей, бити по пологовим будинкам, бити по лікарням, бити по звільненому Херсону, різати українців у Бучі, вбивати їх в театрі і на вулицях Маріуполя, вбивати на околицях Чернігова, в Тростянці, в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Зараз знищувати артилерійськими обстрілами Бахмут. Ми ніколи цього не пробачимо", - додав політик.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. На жаль, 90-ті роковини трагедії відзначаються в умовах повномасштабного російського вторгнення.

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