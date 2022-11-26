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Порошенко вместе с волонтерами почтили память жертв Голодомора

Фото: Петр и Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Петр и Марина Порошенко вместе с депутатами от "Европейской солидарности", волонтерами, военными почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"В этом году чествование Голодомора как геноцида украинского народа приобрело особое значение. Невооруженным глазом видны параллели между Сталиным и Путиным, которых объединяет кровожадное желание уничтожить украинскую. , газ, голод как оружие не только против украинцев, но в первую очередь – против украинцев", - сказал Порошенко журналистам.

По его словам, уже стало твердым доказательством, что никаких других, кроме политических причин голода, начиная с ХХ века не существует.

"И сейчас, к сожалению, я должен констатировать, что желание убивать украинцев поддержано большинством русского народа. Убивать украинцев, убивать детей, бить по роддомам, бить по больницам, бить по освобожденному Херсону, резать украинцев в Буче, убивать их в театре и на улицах Мариуполя, убивать в окрестностях Чернигова, в Тростянце, в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. Сейчас уничтожать артиллерийскими обстрелами Бахмут. Мы никогда этого не простим", - добавил политик.

Напомним, сегодня, 26 ноября, Украина чествует память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов. К сожалению, 90-я годовщина трагедии отмечается в условиях полномасштабного российского вторжения.

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Петр ПорошенкоГолодомор