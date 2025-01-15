Порошенка помітили у куртці за 18 400 євро під час передачі допомоги ЗСУ: фото

"Порошенко б’є рекорди по лакшері вбранню: на зйомку власного піару з дронами натягнув куртку Loro Piana за 18400 євро. Це 800 тисяч гривень.

Комір куртки з фарбованого сицілійського барсу модник поправляв рукавичками іншого італійського бренду Brunello Cucinelli за 1000 євро. Це ще понад 40 тисяч грн. Сорочки по 5000 доларів, шкарпетки по 1000 уо… Гетьман продовжує жити масштабно. І цікава закономірність: чим тяжче українцям, тим в більшій розкоші живе Петро Олексійович", - написав Валентин Гладких.

В той самий час, за словами експерта, Порошенко та його оточення продовжують збагачуватися в реаліях війни.

"Фонди Порошенка пилососять гроші з українців, типу на ЗСУ. Прокручують донати українців під відсотки; викуповують за їх донати корупціонерів із суду. Порошенко в цей час провітрює комір з мексиканського тушкана за майже 20К доларів на нарцисичних фотосесіях. Дорослі сини Порошенка ухиляються від служби в Лондоні. Один з них – вже в розшуку. Депутати Порошенка та їхні діти відпочивають на Мальдівах, поки їхні діти-мажори під наркотиками збивають людей на пішохідних переходах. Що в цей час робить країна? Важко виборює право жити", - наголошує Гладких.

Як повідомлялось, з початком широкомасштабного вторгнення доходи лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка зросли у 25 разів. Лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів на майже 4 мільярди гривень та має всі шанси стати найбагатшим олігархом країни.