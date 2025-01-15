Порошенко заметили в куртке за 18 400 евро во время передачи помощи ВСУ: фото

"Порошенко бьет рекорды по лакшери нарядам: на съемку собственного пиара с дронами натянул куртку Loro Piana за 18400 евро. Это 800 тысяч гривен.

Воротник куртки из крашеного сицилийского барса модник поправлял перчатками другого итальянского бренда Brunello Cucinelli за 1000 евро. Это еще более 40 тысяч грн. Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 уо... Гетман продолжает жить масштабно. И интересная закономерность: чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет Петр Алексеевич", - написал Валентин Гладких.

В то же время, по словам эксперта, Порошенко и его окружение продолжают обогащаться в реалиях войны.

"Фонды Порошенко пылесосят деньги с украинцев, типа на ВСУ. Прокручивают донаты украинцев под проценты; выкупают за их донаты коррупционеров из суда. Порошенко в это время проветривает воротник из мексиканского тушкана за почти 20К долларов на нарциссических фотосессиях. Взрослые сыновья Порошенко уклоняются от службы в Лондоне. Один из них - уже в розыске. Депутаты Порошенко и их дети отдыхают на Мальдивах, пока их дети-мажоры под наркотиками сбивают людей на пешеходных переходах. Что в это время делает страна? Тяжело борется за право жить", - отмечает Гладких.

Как сообщалось, с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны.