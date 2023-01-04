Порівняйте два монументи "Батьківщина-мати" і ви зрозумієте різницю між українцями і росіянами

Чоловік порівняв недолугу скульптуру “Батьківщина-мати кличе!”, яку було встановлено 1967 року в тоді ще Сталінграді, і монумент “Батьківщина-мати” у столиці України. Обидва проєкти розробив скульптор Євгеній Вучетич, який народився у Дніпрі.

Старіш звернув увагу на той факт, що монументи мають однакову назву та абсолютно різне виконання.

Різниця між монументами “Батьківщина-мати” (колаж: facebook.com/Olexander Starish)

На березі Дніпра стоїть “Батьківщина-мати”. Її обличчя горде та спокійне - “вона дивиться на схід, захищаючи Україну і, як наслідок, Європу від Росії”.

Наявність щита демонструє оборону, а рівно піднятий меч - готовність захищати Україну зі зброєю в руках.

“Вона не робить замах ним, а лише показує, що має силу і готова захищатися”, - звертає увагу Олександр.

А ось російська “Батьківщина-мати” на березі Волги “повертається оскаженілим обличчям до України і, як наслідок, Європи, заносячи меч з готовністю нападати”.

Вона без щита, оскільки збирається атакувати, а не оборонятись.

“Що мав на увазі Вучетич, коли планував дві “Батьківщини-матері”, ми вже ніколи не дізнаємось. Але старий і мудрий Фрейд ще ніколи і нікого не підводив: Україна і Росія - протилежності, у нас різні батьківщини і різні матері. Немає спільної історії чи культури, оскільки весь свій вік Росія намагається привласнити чуже, починаючи від назви країни і закінчуючи Гоголем, Сікорським, Вернадським, Корольовим, а то й борщем… Невже Вучетич щось знав…”, - констатує Старіш.

Додамо, що сам Вучетич пояснював відкритий рот сталінградської скульптури тим, що вона кричить "за родіну, вашу мать!" Тобто, ще й нецензурно лається.