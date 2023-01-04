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Сравните два монумента "Родина-мать" и вы поймете разницу между украинцами и россиянами

Монументы "Родина-мать" в Украине и РФ (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Разницу между украинцами и россиянами можно проследить даже в оформлении памятников. Причем это касается и тех монументов, которые возводили во времена Советского Союза.

На это обратил внимание доктор политических наук, профессор Александр Стариш в своем Facebook.

Мужчина сравнил несуразную скульптуру "Родина-мать зовет!", которая была установлена в 1967 году в тогда еще Сталинграде, и монумент "Родина-мать" в столице Украины. Оба проекта разработал скульптор Евгений Вучетич, родившийся в Днепре.

Стариш обратил внимание на тот факт, что монументы имеют одинаковое название и совершенно разное исполнение.

Разница между монументами "Родина-мать" (коллаж: facebook.com/Olexander Starish)

На берегу Днепра стоит "Родина-мать". Ее лицо гордое и спокойное - "она смотрит на восток, защищая Украину и, как следствие, Европу от России".

Наличие щита демонстрирует оборону, а ровно поднятый меч – готовность защищать Украину с оружием в руках.

"Она не делает взмах им, а лишь показывает, что имеет силу и готова защищаться", - обращает внимание Александр.

А вот российская "Родина-мать" на берегу Волги "поворачивается взбешенным лицом к Украине и, как следствие, Европы, занося меч с готовностью нападать".

Она без щита, потому что собирается атаковать, а не обороняться.

“Что имел в виду Вучетич, когда планировал две “Родины-матери”, мы уже никогда не узнаем. Но старый и мудрый Фрейд еще никогда и никого не подводил: Украина и Россия – противоположности, у нас разные родины и разные матери. Нет общей истории или культуры, поскольку весь свой век Россия пытается присвоить чужое, начиная от названия страны и заканчивая Гоголем, Сикорским, Вернадским, Королевым, а то и борщом… Неужели Вучетич что-то знал…”, - констатирует Стариш.

Добавим, что сам Вучетич объяснял открытый рот сталинградской скульптуры тем, что она кричит "за родину, вашу мать!" То есть, еще и нецензурно ругается.

Как мы ранее писали, в уволенной Балаклее после значительных разрушений восстановили больницу.

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