Пориньте у Другу світову війну. 12 кращих військових ігор на ПК у 2024 році

Blitzkrieg 3

Blitzkrieg 3 виділяється як одна з найкращих стратегічних ігор Другої світової війни, пропонуючи гравцям захоплюючий досвід у бурхливому ландшафті Другої світової війни. Завдяки своєму захоплюючому поєднанню історичної точності та стратегічної глибини ця гра приваблює як досвідчених любителів стратегії, так і новачків.

Вибирайте між командуванням численними фракціями США, СРСР чи Німеччини, кожна з яких пропонує свої переваги та виклики. Це спонукає вас досліджувати різні стратегії та стилі гри, зберігаючи кожну кампанію свіжою та цікавою.

Гра включає понад 60 ретельно розроблених історичних місій, дозволяючи вам пережити ключові битви та кампанії. При цьому кожна місія розроблена для того, щоб перевірити ваші тактичні навички та вимагати від вас критично мислити, щоб адаптуватися та вижити у динамічних умовах поля бою.

Blitzkrieg 3 (фото: GG.deals)

Серія ігор Call of Duty

Якщо ви прагнете адреналіну та захоплюючої графіки, спробуйте CoD: Vanguard або CoD: WWII. Обидва мають кампанію, мультиплеєр та режими зомбі, гарантуючи, що ви та ваша команда отримаєте свої гроші сповна, випробувавши різні стилі.

Якщо вас не відлякують застарілі візуальні ефекти, CoD: World at War буде ідеальним для вас. Це один із рідкісних прикладів у франшизі, коли атмосферний режим кампанії повністю затьмарює мультиплеєр.

Через призму двох рядових солдатів гра знайомить гравців із двома паралельними сюжетними лініями, що розгортаються на Тихоокеанському театрі та Східному фронті.

Call of Duty: WWII (фото: GG.deals)

Battlefield V

Ще одна франшиза, яку не можна забувати, - це Battlefield. П'ята частина серії пропонує кілька багатокористувацьких режимів на додаток до кампанії.

Вперше в історії франшизи вона також включає королівську битву. Що стосується сюжету, то цікаво, що він слідує долі кількох персонажів замість одного, що робить його захоплюючим.

Незалежно від того, який ігровий режим ви оберете, Battlefield 5 орієнтований на масштабні битви. Гравці матимуть доступ до великого арсеналу зброї. Також доступні такі транспортні засоби, як танки та літаки. Вибір варіюється від історичних моделей до рідкісних прототипів.

Battlefield V (фото: GG.deals)

Foxhole

Foxhole - це багатокористувацький шутер з видом зверху, в якому гравці не тільки б'ються, але і виконують різні логістичні завдання. Вони включають збирання матеріалів, виробництво та доставку обладнання, а також будівництво будівель.

Хоча гра не відбувається під час Другої світової війни, технологічний рівень був дуже схожим. Гра включає дві протиборчі фракції: Варденов та Колоністів. Ви повинні розкрити свій тактичний потенціал, щоб схилити чашу перемоги на користь свого боку.

Foxhole (фото: GG.deals)

Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV - це грандіозна стратегічна гра про Другу світову війну на ПК. Ви контролюєте все, від розташування фабрик до технологічного розвитку, армії та політики. Можливості безмежні, навіть коли доходить до вибору країни для гри.

Однак тільки жменька країн має свої унікальні дерева фокусу для проходження, найважливішими аспектами яких є політичний та ідеологічний розвиток. Ви можете взяти їх у будь-якому напрямку та створити альтернативну історію!

Все це звучить надзвичайно захоплююче і водночас лякаюче. Будьте готові витратити деякий час на читання вікі-сторінки гри для отримання будь-яких порад.

Hearts of Iron IV (фото: GG.deals)

Hell Let Loose

Гра, яка фокусується на багатокористувацькому режимі, який може відобразити реальні поля битви того часу, оскільки карти в Hell Let Loose засновані на правдивих даних. Ви можете вибрати з 14 різних класів, а потім поринути прямо в одне з культових полів битви, від Омаха-Біч до Сталінграда.

Гра також передає реалістичне зображення бою. Ось чому ролі, які ви з вашими друзями вибираєте, мають вирішальне значення для перемоги над іншою стороною; часто буває так, що замість атаки ви проводите численні маневри, що відволікають, перш ніж нарешті атакувати ворога.

Це практично симулятор війни, який враховує багато чинників.

Hell Let Loose (фото: GG.deals)

UBOAT

UBOAT - це нещодавно випущена гра про Другу світову війну, яка відроджує жанр симуляції, занурюючи вас на борт захоплюючого та детального німецького підводного човна.

Розроблена Deep Water Studio, вона поєднує у собі механіку виживання з тактичним геймплеєм.

Приділяючи особливу увагу реалізму з його складною системою пошкоджень та управління екіпажем, вам потрібно буде навчитися орієнтуватися в підступних водах Атлантики, одночасно керуючи ресурсами, мораллю екіпажу та технічними аспектами вашого підводного човна.

На додаток до широких можливостей налаштування як підводних човнів, так і екіпажу, увага до деталей у дизайні гри створює багате та захоплююче середовище, яке одночасно затягує та лякає.

UBOAT пропонує унікальний досвід, що дозволяє поринути у атмосферу підводної війни та відчути себе справжнім командиром німецької субмарини.

UBOAT (фото: GG.deals)

Sniper Elite 5

Розробники серії Sniper Elite розуміють, що робить франшизу великою і що могло б зробити її ще кращою. Все це поєднується в цьому стелс-шутері, дія якого відбувається у Франції наприкінці Другої світової війни.

Великий вибір снайперських гвинтівок, кулеметів, дробовиків та вибухових речовин дає вам ще більшу гнучкість у виконанні місій. Але ніщо не зрівняється із задоволенням від завершення кампанії лише за допомогою стелсу.

Гра також включає режим Invasion, де ви можете зіграти в ролі німецького снайпера для різноманітності.

Sniper Elite 5 (фото: GG.deals)

Steel Division 2

Що стосується стратегічних ігор, Steel Division 2 є однією з найкращих ігор про Другу світову війну. Завдяки двіжку, що масштабується, ви можете чітко бачити битви, що розгортаються на Східному фронті в деталях, коли ви наближаєтеся до окремих підрозділів. Гра також включає 600 одиниць техніки і 25 карт.

У кожній сесії у вас можуть бути танки, піхотні війська, артилерія, авіація та інші види дивізій. Вибирайте все, що вам подобається, поки у вас достатньо очок, і коли настане час для битви, беріть участь у ній у режимі реального часу або автоматично дозволяйте її.

Кожна дивізія має свої сильні сторони, які можуть бути посилені у супроводі відповідної дивізії, та слабкі сторони, що підкреслюються різними умовами.

Steel Division 2 (фото: GG.deals)

Sudden Strike 4

Sudden Strike 4 пропонує багатий і різноманітний одиночний ігровий досвід із трьома кампаніями на вибір (союзники, Німеччина та СРСР), кожна з яких має різні місії та цілі. І навіть у рамках кожної кампанії гравець може обрати реальних генералів, які визначають дивізії та дерева апгрейдів.

Ще один примітний факт полягає в тому, що вам не потрібно турбуватися про збирання ресурсів, будівництво бази, внутрішньомісійний технологічний розвиток та інші речі, що дозволяє гравцям зосередитися на чистій військовій стратегії та тактиці.

Крім того, у вашому розпорядженні є лише обмежена кількість юнітів, тому вам потрібно бути практичним та винахідливим.

Sudden Strike 4 (фото: GG.deals)

Brothers in Arms series (включаючи ті, що є в Ubisoft+)

Brothers in Arms - це класична франшиза ігор про Другу світову війну для ПК. Ці ігри є неперевершеним досвідом для всіх шанувальників віртуальної війни, особливо тих, хто любить інтенсивні, емоційні кампанії.

Перша гра серії Road to Hill 30 була випущена в 2005 році, але вона все ще актуальна.

Є також сіквел, Earned in Blood, який був випущений через кілька місяців після оригіналу, і Hell's Highway 2008 року.

Всі три гри пропонують автентичні та глибокі історії, що залучають та дозволять вам випробувати різні битви Другої світової війни. Ця серія дозволить вам очолити свою команду та створити глибокі зв'язки з персонажами, які справді стануть вашими братами по зброї.

Brothers in Arms series (фото: GG.deals)

World of Tanks / World of Warships / War Thunder

Всі ці ігри являють собою F2P (free-to-play), але це не зменшує якість ігрового процесу та задоволення, яке вони приносять. Якщо ви хочете керувати одним з історичних танків у грі, що поєднує елементи екшену, стратегії та RPG, немає нічого кращого, ніж World of Tanks.

Якщо ви вважаєте за краще боротися на відкритому морі і тісно співпрацювати зі своїми друзями в режимі онлайн, вибирайте World of Warships.

Однак, якщо ви не хочете вибирати між двома надзвичайно інтригуючими речами, ви завжди можете вибрати і те, й інше, і спробувати War Thunder.

Він пропонує трохи більш реалістичний геймплей, включаючи просунуту фізику та карти, засновані на реальних місцях - завдяки архівним документам, зібраним під час війни. Яку б гру з серії ви не обрали, ви у будь-якому випадку отримаєте масу задоволення.

World of Tanks (фото: GG.deals)