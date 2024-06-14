"Порічка" чи "смородина"? Як звучить правильно назва ягоди українською

"Порічка" чи "смородина"?

За словами Авраменка, в українській мові можна використовувати як назву "смородина", так і назву "порічки". Але є один важливий нюанс. Смородиною називають чорні ягоди, а порічкою - червону та білу.

"Рослини з червоними, і з білими, і з чорними кисло-солодкими ягідками належать до однієї родини аґрусових. У науковій літературі є різні погляди на називання цих рослин, проте в українській побутовій мові усталилися дві назви - порічка і смородина. Чорні ягідки називають "смородиною", її листя запашне. А червоні та білі - порічками", - розповів мовознавець.

Як з'явилися назви "смородина" та "порічка"

Назва "смородина" має цікаве походження. Якщо потерти листя рослини з чорними ягодами, то відчується сильний специфічний запах.

"Слово "смородина" спільнокореневе зі словом "сморід". Можна заперечити, що сморід є неприємним запахом. Але в давнину "смердіти" означало "сильно пахнути". Лише з часом "смердіти" набуло негативного значення", - пояснює Авраменко.

Як зазначає мовознавець, у мовах не завжди все так однозначно. Наприклад, в російській мові "вонять" означає "смердіти", а в чеській мові "вонє" означає "пахнути". Тому й парфуми у чеській мові так і називають – "вонялки".

Саме звідси й назва чорної ягоди, яка "пахне", а не "смердить" - "смородина.

А от назва "порічка" походить від місця, де зазвичай росла ця ягода. Здебільшого у природі ця рослина росте біля річок. А слово "порічка" утворене від прийменника "по" та іменника "річка".