Поразил зрителей: украинский летчик второй месяц подряд становится лучшим в мире (фото)

Украинский летчик Юрий Булавка и его выступление на боевом истребителе Су-27 было уже дважды признано лучшим пилотажем. Об этом сообщили на странице "Командование Воздушных сил ВСУ" в социальной сети Facebook.

Юрий Булавка выступил с демонстрационным полетом на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня в рамках авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019. Его выступление было названо лучшим пилотажем.

В своем 15-минутном показе подполковник 831 бригады тактической авиации Юрий Булавка поразил зрителей своей выучкой и мастерством. Он продемонстрировал фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя. Пируэты, которые пилот продемонстрировал в воздухе, восхищенная публика сопровождала громкими аплодисментами.

Украинский пилот признан лучшим в мире (facebook.com/kpszsu)

Стоит отметить, что это не первая победа Юрия Булавки. В июле подполковник участвовал в международном авиапоказе в британском городе Фейфорд. На своем боевом самолете-истребителе он показал ошеломляющее шоу, которые было признано лучшим сольным пилотажем.

"Сегодня украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе возвращаются в Украину! Стоит отметить, что украинский бомбардировщик типа Су-24 впервые принимал участие в международном авиационном показе. Во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами, благодарили за незабываемое и непревзойденное выступление подполковника Юрия Булавки. Европейская публика осталась в восторге от сольного показа УКРАИНСКОГО пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей!" – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/kpszsu

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