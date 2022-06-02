После поражения молнией включила мобильник и вызвала скорую: врачи рассказали о ЧП под Ровно

В Ровенском областном ожоговом центре говорят, что пациентка получила термические ожоги поверхности тела 45% I-II степени.

После удара молнии жительница Городка включила телефон и набрала "скорую", а также объяснила, что с ней произошло, рассказывает врач Иван Овдиюк.

Прибывшие медики обнаружили женщину сидящей в поле.

"На момент осмотра жаловалась на жгучую боль и затерпение нижних конечностей. При осмотре были обнаружены термические ожоги правой верхней конечности, правой нижней конечности и правой половины туловища", - отмечает фельдшер "скорой" Олег Лозицкий.

Женщине оказали первую медицинскую помощь и затем доставили в ожоговый центр Ровенской областной больницы.

У пациентки - поражение электрическим током, именно молнией, говорит Овдиюк.

"Ожог поверхности тела 45% I-II степени. Лечение - массивная инфузионная терапия. Больная в тяжелом состоянии, потому что это удар молнией. Она отсрочена, имеет определенные критические периоды, сейчас больна относительно стабильна", - объяснил он.

По словам врачей, пострадавшая нуждается в длительном лечении, все еще есть риски для ее жизни.

Видео: под Ровно женщина после удара молнии госпитализирована в критическом состоянии

Как уберечься от молнии - правила поведения при грозе

Отметим, что среди рекомендаций спасателей о правилах поведения во время грозы - есть призыв не пользоваться электроприборами и отключить мобильники, так как они являются своеобразными приемниками для шаровых молний и способны "притягивать" разряды. Так, в июне 2021-го в Житомирской области молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному.

Вот советы от ГСЧС Украины, как следует себя вести, если вы оказались в эпицентре грозы, или даже просто дома:

Во время грозы, если вы находитесь дома , закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд. Если вы находитесь на улице , избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья. Если вы оказались в лесу , не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель - наиболее уязвимы для разрядов электричества , меньше всего - ива, клен и кусты.

, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. , меньше всего - ива, клен и кусты. Если вы оказались в поле , найдите сухое углубление в земле. Если поблизости такого нет, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

, найдите сухое углубление в земле. Если поблизости такого нет, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост. Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле , очень важно поскорее остановиться, так как это опасно.

, очень важно поскорее остановиться, так как это опасно. Также спасатели рекомендуют не пользоваться и отключать все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, которые являются своеобразными приемниками для шаровых молний.

В ГСЧС Украины дали советы, как уберечься от молнии (фото: dsns.gov.ua)