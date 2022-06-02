Після ураження блискавкою включила мобільник і викликала швидку: лікарі розповіли про НП під Рівним

Під Рівним в 38-річну жінку влучила блискавка під час грози, і зараз вона в лікарні в критичному стані. За словами медиків, після отримання удару, що стався 1 червня в полі біля Городка, постраждала сама зателефонувала медикам і викликала "швидку допомогу".
Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".
У Рівненському обласному опіковому центрі кажуть, що пацієнтка отримала термічні опіки поверхні тіла 45% I-II ступеня.
Після удару блискавки мешканка Городка включила телефон і набрала "швидку", а також пояснила, що з нею сталося, розповідає лікар Іван Овдіюк.
Прибулі медики виявили жінку, яка сидить у полі.
"На момент огляду скаржилася на пекучий біль та затерпання нижніх кінцівок. При огляді було виявлено термічні опіки правої верхньої кінцівки, правої нижньої кінцівки та правої половини тулуба", - зазначає фельдшер "швидкої" Олег Лозицький.
Жінці надали першу медичну допомогу і потім доставили в опіковий центр Рівненської обласної лікарні.
У пацієнтки - ураження електричним струмом, саме блискавкою, каже Овдіюк.
"Опік поверхні тіла 45% I-II ступеня. Лікування - масивна інфузійна терапія. Хвора у важкому стані, тому що це удар блискавкою. Вона відтермінована, має певні критичні періоди, зараз хвора відносно стабільна", - пояснив він.
За словами лікарів, постраждала потребує тривалого лікування, все ще є ризики для її життя.
Відео: під Рівним жінка після удару блискавки госпіталізована в критичному стані
Зазначимо, що серед рекомендацій рятувальників про правила поведінки під час грози - є заклик не користуватися електроприладами і відключити мобільники, оскільки вони є своєрідними приймачами для кульових блискавок і здатні "притягувати" розряди. Так, у червні 2021-го у Житомирській області блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному.
Ось поради від ДСНС України, як слід поводитися, якщо ви опинилися в епіцентрі грози, або навіть просто вдома:
У ДСНС України дали поради, як уберегтися від блискавки (фото: dsns.gov.ua)
Додамо, що згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч людей. На жаль, в Україні також відбуваються трагічні випадки.
Так, минулого року наприкінці червня під Черкасами блискавка вбила двох людей, які порушили елементарні правила безпеки, а на початку липня під Львовом загинув 14-річний хлопчик.