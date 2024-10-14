"Поранення серця та 13 ножових": відомий український шоумен пережив клінічну смерть

Відомий український комік, шоумен і продюсер Дядя Жора (справжнє ім'я - Вадим Мічковський) відверто розповів про не надто приємну історію з його минулого, коли на нього напали, і він отримав 13 ножових поранень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості Аліні Доротюк , яке вийшло на YouTube.

Так, журналістка запитала коміка про перенесений інсульт (він стався у 2020 році, коли Дяді Жорі було 44 роки), проте той зазначив, що у його житті були ситуації ще страшніші.

"У мене до цього була ситуація ще тяжча. Це молоді 90-ті, як кажуть. І потрапив в історію, де зловив 13 ножових і поранення в серці. І клінічна смерть. І потім повернення. І місяць заново вчився вставати і ходити", - зазначив шоумен.

Саме тоді, за його словами, він переосмислив життя.

"Я свого часу вже відчув ці сенси, просто тоді ти ще молодий, ти ще не бачиш і не розумієш багатьох речей. Але вже тоді я зрозумів, що треба рухатися трохи в іншому напрямку", - зазначив Дядя Жора.

На провокаційне запитання Доротюк, чи був він бандитом, Вадим Мічковський з усмішкою відповів: "Ні, то не я. Не обов'язково бути бандитом, щоб потрапити в неприємну ситуацію".

На відео цей момент можна переглянути з 01:38:33.

Хто такий Дядя Жора

Вадим Мічковський народився 22 вересня 1975 року в Хмельницькому. Своє прізвисько "Жора" отримав ще у 7-му класі.

У 1992 році очолив університетську команду КВК "Три товстуни".

У 1993 році відкрив у Хмельницькому піцерію "Три товстуни", пізніше - продуктовий магазин, кафе, рекламне агентство та газету оголошень. У 1996 році відкрив івент-агентство "Дядя Жора Company".

У 1998 році отримав диплом юриста у Хмельницькому університеті управління та права на юридичному факультеті. Три роки працював юрисконсультом в Укрінбанку.

В 2006 році переїхав до Києва. Був одним із резидентів Comedy Club Ukraine (2010).

Також був ведучим та продюсером багатьох гумористичних шоу на українському ТБ.

У шлюбі з Наталією Мічковською з 2001 року. Разом подружжя виховує трьох доньок: 22-річну Уляну, 18-річну Устину та 7-річну Аміну.

Дядя Жора з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/natali_michkovska)