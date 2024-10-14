"Ранение сердца и 13 ножевых": известный украинский шоумен пережил клиническую смерть

Известный украинский комик, шоумен и продюсер Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский) разоткровенничался о не слишком приятной истории из его прошлого, когда на него напали, и он получил 13 ножевых ранений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк , которое вышло на YouTube.

Так, журналистка спросила комика про перенесенный инсульт (он случился в 2020 году, когда Дяде Жоре было 44 года), однако тот отметил, что в его жизни были ситуации и пострашнее.

"У меня до этого была ситуация еще тяжелее. Это молодые 90-е, как говорят. И попал в историю, где словил 13 ножевых и ранение в сердце. И клиническая смерть. И потом возвращение. И месяц заново учился вставать и ходить", - отметил шоумен.

Именно тогда, по его словам, он переосмыслил жизнь.

"Я в свое время уже почувствовал эти сенсы, просто тогда ты еще молодой, ты еще не видешь и не понимаешь многих вещей. Но уже тогда я понял, что нужно двигаться немного в другом направлении", - отметил Дядя Жора.

На провокационный вопрос Доротюк, был ли он бандитом, Вадим Мичковский с улыбкой ответил: "Нет, то не я. Не обязательно быть бандитом, чтобы попасть в неприятную ситуацию".

На видео этот момент можно посмотреть с 01:38:33.

Кто такой Дядя Жора

Вадим Мичковский родился 22 сентября 1975 года в Хмельницком. Свое прозвище "Жора" получил еще в 7-м классе.

В 1992 году возглавил университетскую команду КВН "Три толстяка".

1993 открыл в Хмельницком пиццерию "Три толстяка", позже - продуктовый магазин, кафе, рекламное агентство и газету объявлений. В 1996 году открыл ивент-агентство "Дядя Жора Company".

В 1998 получил диплом юриста в Хмельницком университете управления и права на юридическом факультете. Три года работал юрисконсультом в Укринбанке.

В 2006 году переехал в Киев. Был одним из резидентов Comedy Club Ukraine (2010).

Также был ведущим и продюсером многих юмористических шоу на украинском ТВ.

В браке с Натальей Мичковской с 2001 года. Вместе супруги воспитывают троих дочерей: 22-летнюю Ульяну, 18-летнюю Устину и 7-летнюю Амину.

Дядя Жора с женой и детьми (фото: instagram.com/natali_michkovska)