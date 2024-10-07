Аль Пачіно пережив клінічну смерть і розповів, що бачив у "потойбіччі"

84-річний голлівудський актор Аль Пачіно розповів, що ледь не помер від коронавірусу у 2020 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості The New York Times.

"Вони сказали, що у мене не було пульсу. Це було так: ти тут, а тебе немає. Я подумав: "Ого, у тебе навіть спогадів немає. У тебе нічого немає. Дивна каша", - пригадав актор.

За словами Пачіно, він "почувався погано - незвично погано". Зірка Голлівуду зазначив, що перед втратою свідомості у нього була лихоманка і зневоднення.

"Я сидів у своєму будинку, і мене не було. Ось так. У мене не було пульсу", - поділився він.

Аль Пачіно (фото: Getty Images)

Пачіно прийшов до тями у своїй вітальні, де на нього чекала медична бригада, що складалася з шести парамедиків і двох лікарів.

"На них були такі костюми, наче вони прилетіли з космосу або звідкись іще. Було шоком відкрити очі й побачити це. Усі були навколо мене, і вони сказали: «Він повернувся. Він тут", - розповів Пачіно.

Також він додав, що "не бачив ні білого світла, ні чого-небудь ще" і що "після смерті нічого немає".

На запитання журналістів, чи змінила його життя зустріч зі смертю, відповів: "Нітрохи".

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Зірка "Людини зі шрамом" також зазначив, що з віком у нього з'явився новий погляд на смерть.

"Народження дітей для нього - це розрада після смерті, поряд з його відзначеною нагородами творчістю, що охоплює кілька десятиліть.

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Нагадаємо, у Пачіно троє дорослих дітей, а також однорічний син Роман Пачіно, якого народила його 30-річна дівчина Нур Альфаллах у червні 2023 року.

Аль Пачіно з коханою та сином (фото: instagram.com/nooralfallah)

Також актор має доньку Джулі Марі від колишньої дівчини Джен Таррант, і близнюки Антон й Олівія - від екс-коханої Беверлі Д'Анджело, з якою зустрічався з 1997 по 2003 рік.