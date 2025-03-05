Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березня

Напередодні Міжнародного жіночого дня багато хто шукає ідеальний подарунок, що поєднує в собі практичність, стиль і передові технології. Сьогодні смартфон став не просто пристроєм зв'язку, а справжнім помічником і стильним аксесуаром.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало топ-10 найкращих моделей смартфонів, які порадують і здивують вашу кохану.
iPhone 14 Pro Max - це потужний вибір для тих, хто хоче отримати передові технології в стильному дизайні. Він оснащений чудовим 6,7-дюймовим Super Retina XDR-дисплеєм, потужним процесором A16 Bionic і основною камерою на 48 МП.
Цей смартфон ідеально підійде жінкам, які цінують поєднання високої продуктивності та елегантного зовнішнього вигляду. Особливості камери, такі як підтримка форматів ProRAW і ProRes для запису відео, роблять його ідеальним варіантом для любителів фотографії.
Ціна: 35 499 гривень
Samsung Galaxy S23 Ultra - флагманський смартфон з величезним 6,8-дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм і новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 2. Його камера на 200 МП робить його ідеальним вибором для жінок, які захоплюються мобільною фотографією.
Високоякісний екран і потужна продуктивність перетворюють його на один із найкращих Android-смартфонів. Galaxy S23 Ultra також володіє ємним акумулятором, підтримує швидку зарядку і 5G, що робить його відмінним супутником для активних користувачів.
Ціна: 36 699 гривень
Для жінок, які цінують чистий інтерфейс і першокласні можливості камери, Google Pixel 7 Pro стане відмінним варіантом. Цей смартфон виділяється завдяки зручному Android-інтерфейсу та інтелектуальним функціям, таким як Magic Eraser для редагування фото та миттєвий переклад у реальному часі.
Потрійна камера на 50 МП дозволяє робити вражаючі знімки навіть при слабкому освітленні. Завдяки 120-Гц OLED-дисплею та чипу Google Tensor G2, пристрій забезпечує плавну та швидку роботу.
Ціна: від 21 099 гривень
Для тих, хто шукає стильний та оригінальний пристрій, Samsung Galaxy Z Flip 4 стане чудовим вибором. Цей складаний смартфон поєднує в собі передові технології та елегантний дизайн. Завдяки компактному форм-фактору його зручно носити з собою, а 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц забезпечує насичені кольори та плавну анімацію.
Galaxy Z Flip 4 - ідеальний варіант для жінок, які люблять модні гаджети, але при цьому потребують високопродуктивного пристрою. Він оснащений процесором Snapdragon 8+ Gen 1, подвійною камерою на 12 МП і підтримує швидку зарядку 25 Вт.
Ціна: від 21 000 гривень
OnePlus давно славиться відмінною продуктивністю за доступною ціною, і OnePlus 11 5G продовжує цю традицію. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавний візуальний досвід.
Процесор Snapdragon 8 Gen 2 і до 16 ГБ оперативної пам'яті дають змогу пристрою справлятися навіть із найбільш ресурсоємними завданнями. Потрійна камера на 50 МП робить приголомшливі знімки та відео, а швидка зарядка потужністю 100 Вт дає змогу телефону залишатися зарядженим упродовж усього дня.
Ціна: 26 299 гривень
Для тих, хто віддає перевагу компактним смартфонам, iPhone 13 Mini стане чудовим вибором. Він оснащений таким же потужним процесором A15 Bionic, як і його старші моделі, що гарантує високу швидкість роботи.
5,4-дюймовий OLED-дисплей робить його ідеальним для жінок, яким потрібен невеликий, але потужний телефон з відмінною камерою.
Подвійна камера 12 МП забезпечує насичені та деталізовані фотографії, а об'єм сховища до 512 ГБ дає змогу без проблем зберігати додатки та знімки.
Ціна: від 18 000 гривень
Oppo Find X5 Pro - це поєднання стильного дизайну, високоякісного AMOLED-дисплея та потужних камер. Пристрій оснащений 6,7-дюймовим QHD+ AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що робить його ідеальним для любителів стрімінгу та веб-серфінгу у високій якості.
Основна камера на 50 МП забезпечує відмінні фото та відео, а елегантний корпус додає привабливості.
Цей смартфон відмінно підійде жінкам, які шукають потужний і стильний пристрій з просунутими функціями.
Ціна: 53 960 гривень
Флагманський смартфон Xiaomi 12 Pro - чудовий вибір для жінок, які хочуть отримати преміальний пристрій без високої ціни. Смартфон оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-дисплеєм і процесором Snapdragon 8 Gen 1, що гарантує високу продуктивність.
Потрійна камера 50 МП забезпечує гнучкість зйомки - від портретів до пейзажів і макро. Крім того, смартфон підтримує надшвидку зарядку 120 Вт, завдяки якій всього за кілька хвилин можна отримати кілька годин роботи.
Ціна: 15 500 гривень
Для жінок, яким потрібен потужний смартфон із першокласною камерою, Huawei P50 Pro стане чудовим варіантом. 6,6-дюймовий OLED-дисплей забезпечує насичені кольори та ефект занурення.
Чотирикамерна система 50 МП зі 100-кратним цифровим зумом і можливістю зйомки за слабкого освітлення гарантує чудові фотографії в будь-яких умовах. Цей смартфон підійде тим, хто любить фіксувати важливі моменти з максимальною деталізацією.
Ціна: 32 700 гривень
Sony Xperia 1 IV - це ідеальний смартфон для жінок, яким важливі мультимедіа та креативні можливості. Пристрій оснащений 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм з підтримкою 4K-роздільної здатності, що робить його ідеальним для перегляду відео, редагування фото або ігор.
Потрійна камера 12 МП відмінно знімає як фото, так і відео, а наявність ручних налаштувань зйомки робить цей телефон привабливим для творчих користувачів.
Ціна: 25 500 гривень
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Digit, PCMag.