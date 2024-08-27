Поради для туристів. Що робити при зустрічі з дикими тваринами, щоб залишитися в живих

Ведмеді

Якщо ви опинилися в ситуації, де зустріли ведмедя, важливо знати, як правильно діяти, щоб уникнути небезпеки. Ваші дії можуть суттєво вплинути на результат зустрічі з дикою твариною.

Що робити, якщо ви побачили ведмедя:

Залишайтеся на місці або повільно відходьте убік. Не біжіть, не кричіть і не лізьте на дерево, бо ведмеді вміють лазити.

Постарайтеся виглядати великим: повільно розмахуйте руками та спокійно говоріть, щоб ведмідь зрозумів, що ви людина.

У разі агресії зі сторони тварини:

Якщо нападає ведмідь гризлі , прикиньтеся мертвим: ляжте животом вниз, залишайте рюкзак на спині для захисту.

, прикиньтеся мертвим: ляжте животом вниз, залишайте рюкзак на спині для захисту. Якщо нападає чорний ведмідь, не прикидайтеся мертвим. Спробуйте втекти або захищайтеся, завдаючи ударів по морді тварини.

Профілактика:

Поводьтеся шумно під час прогулянки в місцях, де можуть жити ведмеді.

Уникайте місць, де ростуть ягоди, якими харчуються лісові тварини.

Тримайте свою їжу та сміття надійно захованими.

Подорожуйте невеликими групами.

Ці поради допоможуть вам залишатися в безпеці та уникнути конфліктів з дикими тваринами під час перебування на природі.

Лосі

Якщо ви опинилися поруч із лосем, важливо знати, як правильно діяти, щоб уникнути небезпечної ситуації. Лосі можуть бути непередбачуваними, тому необхідно проявляти обережність.

Що робити, якщо ви побачили лося:

Не наближайтеся то тварини, намагаючись нагодувати. Якщо з вами подорожує пес, завжди тримайте міцно його повідець.

Поводьтеся голосно, якщо знаходитесь у середовищі проживання лосів, і, помітивши тварину, повільно відступайте, спокійно розмовляючи, щоб не налякати її різкими жестами або словами.

Якщо лось нападає:

Спробуйте сховатися за деревом або іншим великим об’єктом.

Якщо поблизу є автомобіль або будівля, сховайтеся в них.

Якщо лось збив вас із ніг, згорніться в клубок, захищаючи голову і лежіть нерухомо, поки тварина не відійде.

Задля профілактики завжди дотримуйтесь дистанції від цих великих рогатих тварин, щоб уникнути можливих нападів.

Змії

Якщо ви зустріли змію, важливо знати, як правильно поводитися, щоб уникнути небезпеки.

Що робити, якщо ви побачили змію:

Не провокуйте змію. Змії зазвичай не нападають, якщо їх не турбувати. Дайте їм спокій і простір, коли ви на вулиці.

Змії зазвичай не нападають, якщо їх не турбувати. Дайте їм спокій і простір, коли ви на вулиці. Якщо змія у вашому домі. Звільніть приміщення, зачиніть двері, заткніть щілини рушником і зверніться до професіоналів для допомоги.

Якщо змія вас вкусила:

Якщо ви не знаєте точно, чи була змія отруйною. Не накладайте джгут і не намагайтеся відсмоктувати отруту. Зберігайте спокій, сидіть або лежіть нерухомо, чекаючи на допомогу.

Не накладайте джгут і не намагайтеся відсмоктувати отруту. Зберігайте спокій, сидіть або лежіть нерухомо, чекаючи на допомогу. Сфотографуйте змію з безпечної відстані . Це допоможе спеціалістам визначити чи була змія отруйною, що значно полегшить лікування.

. Це допоможе спеціалістам визначити чи була змія отруйною, що значно полегшить лікування. Чекаючи на допомогу, обробіть рану, закрийте її чистою пов'язкою, і за можливості позначте край ураженої ділянки на шкірі з вказанням часу.

Профілактика:

Не чіпайте змію, навіть якщо вона здається мертвою.

Носіть товсте взуття і довгі штани, якщо перебуваєте в районах, де водяться змії.

Використовуйте довгу палицю, щоб перевіряти дорогу перед собою.

Ці прості поради допоможуть вам безпечно поводитися зі зміями та уникнути небезпечних ситуацій.