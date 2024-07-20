Поради астролога на 20 липня. Чому цей день може принести проблеми та як цього уникнути

Головні заборони на 20 липня

Цей день несприятливий для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, зазначила Соловйова. У суботу настане кризовий та стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги.

Саме тому головні заборони цього дня такі:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик

не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри

не потурайте собі, беручи участь у ризикованих справах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося

не ставте себе у залежність від оточуючих

не підлаштовуйтесь під інших.

"Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми", - попередила астролог.

На що чекати від цього дня (ілюстрація: pixabay.com)

Що треба зробити у суботу

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня", - пояснила Соловйова.

Саме тому головні поради на 20 липня такі:

завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги

користь можуть принести голодування чи дієта.

"Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність з релігійних міркувань. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - розповіла астролог.

Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Також приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

Поради астролога на суботу (ілюстрація: freepik.com)

Головне про 20 липня

"20-го липня з 18:27 до 20:08 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Козорога", - зазначила Соловйова.

"А Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, 20-го липня буде у руйнівному градусі Близнюків", - додала вона.

Руйнівний градус приносить перевірки, випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Козорізі цей градус несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, проблеми в коханні. У нього є все, крім кохання. Можливий негативний енергетичний вплив від оточення, особливо від людей, які є "чорними геніями", - пояснила астролог.