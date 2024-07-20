UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поради астролога на 20 липня. Чому цей день може принести проблеми та як цього уникнути

Що заборонено робити 20 липня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що 20 липня - день "великого нещастя" - Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Але не все так погано.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астропрогноз на 20 липня та дала головні поради на цей день.

Головні заборони на 20 липня 

Цей день несприятливий для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, зазначила Соловйова. У суботу настане кризовий та стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги. 

Саме тому головні заборони цього дня такі:

  • не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему
  • не можна піддаватися навіюванню, лінуватися
  • утримайтесь від сексуальних практик
  • не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри
  • не потурайте собі, беручи участь у ризикованих справах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося
  • не ставте себе у залежність від оточуючих
  • не підлаштовуйтесь під інших.

"Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми", - попередила астролог.

На що чекати від цього дня (ілюстрація: pixabay.com)

Що треба зробити у суботу 

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня", - пояснила Соловйова.

Саме тому головні поради на 20 липня такі:

  • завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги
  • користь можуть принести голодування чи дієта.

"Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність з релігійних міркувань. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - розповіла астролог.

Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Також приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу. 

Поради астролога на суботу (ілюстрація: freepik.com)

Головне про 20 липня

"20-го липня з 18:27 до 20:08 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Козорога", - зазначила Соловйова.

"А Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, 20-го липня буде у руйнівному градусі Близнюків", - додала вона.

Руйнівний градус приносить перевірки, випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри. 

"У Козорізі цей градус несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, проблеми в коханні. У нього є все, крім кохання. Можливий негативний енергетичний вплив від оточення, особливо від людей, які є "чорними геніями", - пояснила астролог.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія