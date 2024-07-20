Советы астролога на 20 июля. Почему этот день может принести проблемы и как этого избежать

Главные запреты на 20 июля

Этот день неблагоприятен для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, отметила Соловьева. В субботу наступит кризисный и стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения.

Именно поэтому главные запреты этого дня таковы:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

нельзя подвергаться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик

не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия

не потакайте себе, участвуя в рискованных делах, по чьей бы инициативе это ни происходило

не ставьте себя в зависимость от окружающих

не подстраивайтесь под других.

"Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми", - предупредила астролог.

Чего ждать от этого дня (иллюстрация: pixabay.com)

Что нужно сделать в субботу

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя сквозь его испытания. Необходимо укротить страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Терпение и миролюбие - основной девиз этого дн", - объяснила Соловьева.

Именно поэтому главные советы на 20 июля:

завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги

пользу могут принести голодание или диета.

"Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы пищи, убирают дома или же наоборот - намеренно исключают любую деятельность из религиозных соображений. Каждый в этот день выполняет какие-то обязательства перед собой или перед другими", - рассказала астролог. .

Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о потерявших дом. Также уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

Советы астролога на субботу (иллюстрация: freepik.com)

Главное о 20 июля

"20 июля с 18:27 до 20:08 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Козерога", - отметила Соловьева.

"А Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, 20 июля будет в разрушительном градусе Близнецов", - добавила она.

Разрушающий градус приносит проверки, испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Козероге этот градус несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, утрату личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, проблемы в любви. У него есть все, кроме любви. Возможно негативное энергетическое влияние от окружающих, особенно от людей, которые являются "черными" гениями", - объяснила астролог.