Порада на мільйон. Де можна здати каштани і хто за це платить найбільше

Хто і де скуповує каштани

Найчастіше в усіх містах і регіонах зібрані людьми каштани приймають у пунктах прийому вторсировини. Знайти оголошення щодо скупівлі цих плодів можна:

в інтернеті (у соціальних мережах, на платформах для онлайн-оголошень і т. д.)

на дошках оголошень

Водночас деякі приватні особи скуповують свіжі каштани для подальшого перепродажу. Тоді в оголошеннях вказується конкретна адреса прийому.

Якщо ж ви плануєте продати 100 кг плодів і більше, потенційний покупець може згодитись приїхати до вас на власному транспорті.

Столичні пункти вторсировини

У столиці Київміськвторресурси приймає вторсировину (в тому числі й плоди кінського каштану) за такими адресами:

вулиця Шкільна, 59

вулиця Євгена Маланюка, 112

вулиця Михайла Грушевського, 6

вулиця Гагаріна, 12

вулиця Грушевського, 1А

вулиця Григорія Чупринки (Чудновського), 7А

вулиця Ованеса Туманяна, 1

вулиця Олександра Сабурова, 3А

вулиця Олени Теліги, 25Б

Оболонський проспект, 28Г

вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24

Каштани для ЗСУ

Цієї осені на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі можна знайти дуже багато оголошень про збір каштанів для ЗСУ.

В деяких із них пояснюється, що гроші, отримані за перепродаж плодів, будуть спрямовані на підтримку наших захисників і захисниць.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Які каштани приймають

Критерії до плодів кінського каштану можуть різнитися від оголошення до оголошення, але існують й універсальні вимоги. Для того, щоб зацікавити покупця, ваші каштани точно мають бути:

свіжими

сухими

неушкодженими

без зеленої шкірки

без домішок сміття

В яких містах пропонують найбільше грошей

Найдешевше скуповують каштани на Бородянській дошці оголошень у Facebook. Там готові платити лише 1,5 гривні за кілограм.

Скріншот (facebook.com)

У Києві пропонують більше - від 3 гривень за кілограм.

Скріншот

А ось оголошення біля пункту прийому вторсировини в Києві обіцяє ще вищу ціну - 4 гривні за кілограм.

Скріншот

У Звягелі вартість кілограма каштанів також становить 4 гривні.

Скріншот

В Житомирській області кілограм плодів можна продати за 5 гривень.

Скріншот

У Нововолинську вартість каштанів така ж сама - 5 гривень за кілограм.

Скріншот

У Вінниці за партію каштанів вагою щонайменше 50 кг пропонують ціну в 6 грн за кілограм.

Скріншот

А у Кременчуці за кілограм каштанів пропонують 5-6 гривень (в залежності від кількості).

Скріншот

У Гребінці (Полтавська область) каштани купують по 6 гривень за кілограм.

Скріншот

Проте іншим людям на Полтавщині можна продати каштани за ціною 8 гривень за кілограм.

Скріншот

Водночас у Миргороді за кілограм каштанів готові платити від 8 до 10 гривень.

Скріншот

Отже, як бачимо, цього року середня вартість кілограма плодів кінського каштану становить 4-6 гривень.

При цьому чи не найдорожче каштани можна продати в Полтавській області.

В цілому ж, ціна залежить від кількості - чим більше каштанів ви зберете для продажу, тим більше заробите.

Що з плодами каштанів відбувається далі

Плоди кінського каштану - неїстівні, однак вони можуть стати у пригоді фармацевтичним компаніям, які використовують їх під час виготовлення медичних препаратів (зокрема ліків проти варикозного розширення вен).

Застосовують каштани й у косметичній сфері. З них можуть виготовляти шампуні, бальзами для волосся, маски, сироватки тощо.

Після переробки від каштанів залишається часткова фракція, яку активно використовують у добривах і під час створенні біопалива.

Насамкінець, частину зібраних в Україні каштанів можуть перепродавати далі - за кордон.