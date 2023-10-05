Порада на мільйон. Де можна здати каштани і хто за це платить найбільше

Чи ви коли-небудь замислювалися над тим, щоб зібрати якомога більше каштанів і отримати за це гроші?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, в яких містах України приймають каштани, хто і де готовий заплатити за них найбільше, а також що з цими плодами відбувається далі.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Facebook-сторінка Київміськвторресурсів, OLX, Agro-Ukraine.
Найчастіше в усіх містах і регіонах зібрані людьми каштани приймають у пунктах прийому вторсировини. Знайти оголошення щодо скупівлі цих плодів можна:
Водночас деякі приватні особи скуповують свіжі каштани для подальшого перепродажу. Тоді в оголошеннях вказується конкретна адреса прийому.
Якщо ж ви плануєте продати 100 кг плодів і більше, потенційний покупець може згодитись приїхати до вас на власному транспорті.
У столиці Київміськвторресурси приймає вторсировину (в тому числі й плоди кінського каштану) за такими адресами:
Цієї осені на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі можна знайти дуже багато оголошень про збір каштанів для ЗСУ.
В деяких із них пояснюється, що гроші, отримані за перепродаж плодів, будуть спрямовані на підтримку наших захисників і захисниць.
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Критерії до плодів кінського каштану можуть різнитися від оголошення до оголошення, але існують й універсальні вимоги. Для того, щоб зацікавити покупця, ваші каштани точно мають бути:
Найдешевше скуповують каштани на Бородянській дошці оголошень у Facebook. Там готові платити лише 1,5 гривні за кілограм.
У Києві пропонують більше - від 3 гривень за кілограм.
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А ось оголошення біля пункту прийому вторсировини в Києві обіцяє ще вищу ціну - 4 гривні за кілограм.
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У Звягелі вартість кілограма каштанів також становить 4 гривні.
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В Житомирській області кілограм плодів можна продати за 5 гривень.
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У Нововолинську вартість каштанів така ж сама - 5 гривень за кілограм.
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У Вінниці за партію каштанів вагою щонайменше 50 кг пропонують ціну в 6 грн за кілограм.
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А у Кременчуці за кілограм каштанів пропонують 5-6 гривень (в залежності від кількості).
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У Гребінці (Полтавська область) каштани купують по 6 гривень за кілограм.
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Проте іншим людям на Полтавщині можна продати каштани за ціною 8 гривень за кілограм.
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Водночас у Миргороді за кілограм каштанів готові платити від 8 до 10 гривень.
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Отже, як бачимо, цього року середня вартість кілограма плодів кінського каштану становить 4-6 гривень.
При цьому чи не найдорожче каштани можна продати в Полтавській області.
В цілому ж, ціна залежить від кількості - чим більше каштанів ви зберете для продажу, тим більше заробите.
Плоди кінського каштану - неїстівні, однак вони можуть стати у пригоді фармацевтичним компаніям, які використовують їх під час виготовлення медичних препаратів (зокрема ліків проти варикозного розширення вен).
Застосовують каштани й у косметичній сфері. З них можуть виготовляти шампуні, бальзами для волосся, маски, сироватки тощо.
Після переробки від каштанів залишається часткова фракція, яку активно використовують у добривах і під час створенні біопалива.
Насамкінець, частину зібраних в Україні каштанів можуть перепродавати далі - за кордон.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як каштани допоможуть позбутися поширеної проблеми в будинку.