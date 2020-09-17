Пора утеплятися: в Україну йде холодна осіння погода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні стане абсолютно холодною і неприємною

Погода в Україні у п'ятницю, 18 вересня, очікується прохолодна у всіх регіонах України. Після спекотної першої половини вересня, в країну прийде різке похолодання і сильний штормовий вітер.

Погода на сході країни буде хмарна, але суха. Штормовий вітер, з поривами. Нічна температура повітря знизиться до +7 +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +18 градусів.

У південних областях хмарно, штормовий вітер, але опади не прогнозуються. Вночі очікується від +10 до +15 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +22 градусів, місцями до +23 градусів. У Криму без опадів, мінлива хмарність. Вночі +11 +13 градусів, вдень від +22 до +24 градусів.

На півночі країни можливі невеликі короткочасні дощі. Вдень очікується похмура погода. Вночі +7 +9 градусів, вдень буде холодно, від +12 до +14 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Сильний штормовий вітер. Нічна температура становитиме +5 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів, в Ужгороді до +18 +20 градусів.

В центральній частині країни сухо, невелика хмарність. Вночі від +7 до +11 градусів, вдень очікується від +14 до +17 градусів.

У Києві 18 вересня буде сухо і хмарно, сильний вітер, до штормових поривів. Нічна температура коливатиметься в межах +7 +9 градусів, вдень буде прохолодно, від +13 до +15 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 18 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про перші заморозки в Україні.

А також розповідали про те, що в Україну увірветься атмосферний фронт, який принесе грози, похолодання і бурю.