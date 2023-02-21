Популяція малярійних комарів щороку активно розширюється: наскільки це небезпечно

Вчені давно попереджають, що зміна клімату підштовхне різні види до освоєння нових територій. Збільшення популяції комарів-переносників хвороб є однією з найбільших проблем.

Чому кількість малярійних комарів стає більшою

Згідно з новим дослідженням, комарі, які є переносниками малярії, переміщуються в зони потепління в Африці більше століття.

Біолог Джорджтаунського університету Колін Карлсон і його колеги використали один із наборів даних з етимології, щоб відстежити зовнішні межі поширення комарів в Африці протягом 120 років.

Ці дані дозволили дослідникам оцінити межі поширення 22 видів комарів Anopheles між 1898 і 2016 роками. За цей час світ потеплішав щонайменше на 1,2 градуса за Цельсієм, тим самим зробивши нові території придатними для комарів.

У результаті виявили, що комарі Anopheles щороку поширюються на південь на 4,7 кілометра та піднімаються на 6,5 метрів у висоту. У 2011 році ці показники були приблизно втричі меншими.

Фактично, це свідчить про те, що африканські комарі Anopheles просунулися настільки далеко, що в середньому тепер вони знаходяться на 500 кілометрів ближче до південного полюса. Це говорить про можливе поширення малярії в майбутньому.

За словами Карлсона, це одні з перших вагомих історичних доказів того, що комарі рухаються з підвищенням температури. Головною причиною цьому є глобальне потепління.

Малярійний комар (фото: pixabay.com)

Як клімат допомагає малярійним комарам

Ці холоднокровні істоти чутливі до перепадів температури, вологості та опадів, тому місцевий клімат визначає, де вони можуть вижити.

Очікується, що зміна клімату не тільки розширить ареал комарів, але й подовжить час, коли вони живуть протягом року. Попри те, що вчені дослідили лише один вид комарів, вони припускають, що інші також позитивно сприймають ці зміни.

У найгіршому випадку майже мільярд людей можуть опинитися під загрозою передачі вірусу від комарів, оскільки планета нагрівається. Тобто не є винятком, що в майбутньому людство зіштовхнеться з епідеміологічними спалахами малярії.

"Ми повинні шукати види в русі, і думати про це як про аспект того, як ми готуємося до впливу зміни клімату на здоров'я", - каже науковець.