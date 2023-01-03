Науковці пояснили українцям, чому комарі літають взимку

Одного пізнього зимового вечора, коли ви будете відпочивати після робочого дня, вам може почутися знайоме дзижчання над вухом. Ви подумаєте, що цього не може бути, проте це правда. Цей звук цілком може видавати комар, який прекрасно виживає взимку.

Про це повідомляють на сторінці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook .

Чому комарі виживають взимку

Як пишуть в установі, до холодного періоду не доживають лише самці комарів, які характеризуються вегетаріанством та тривалістю життя до 10 діб, а самки можуть переносити аж до 6 місяців низьких температур.

"Вони чудово переживають холод на будь-якій стадії свого розвитку, в тому числі у дорослому стані, обираючи для цього затишні місця, куди не проникатиме мороз та холодний вітер. А деяким комарам щастить влаштуватись в значно кращих умовах - вологих та відносно теплих приміщеннях, звідки вони за своїм бажанням можуть потрапити до вас в оселю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, певні види комарів здатні взимку активно плодитися та відкладати яйця, тому з появою достатньої для них кількості тепла ці комахи заповнять міста та села.

Комарі здатні витримувати низькі температури до 6 місяців (фото: Freepik)

Чим небезпечні комарі для людини

Зазвичай коли комар кусає людину, на тому місці з'являється червоний пухирець, який чешеться. Це така мінімальна алергічна реакція. Проте є випадки набагато агресивнішої алергії.

"Для більшості людей контакт з комаром закінчується невеличкою алергічною реакцією, однак, у деяких осіб вона може переростати в генералізовану форму та загрожувати життю", - розповідають науковці.

Вони також додають, що комарі можуть нагородити людину збудниками більш ніж 150 небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб, серед яких малярія, трансмісивні лихоманки, гепатити B та С, дирофіляріоз тощо.

Щоб убезпечити себе від зустрічі з цими комахами в зимовий період варто: